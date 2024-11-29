Gray Zone Warfare получила ночной режим и массу изменений, но не все довольны

Gray Zone Warfare обзавелась масштабным обновлением 2.0 под говорящим названием Night Ops. И название не для красоты — теперь в игре появилась полноценная смена дня и ночи, что открывает простор для ночных вылазок и новых тактических решений. При этом изменений накопилось столько, что разработчикам пришлось пойти на крайние меры и обнулить весь прогресс игроков. Да и сам геймплей теперь требует серьёзной адаптации — попробуйте-ка повоевать в кромешной тьме.

И казалось бы, обновление должно порадовать поклонников игры, но не нет. Игроки жалуются, что производительность всё ещё хромает, а местный искусственный интеллект временами чудит, как и прежде. Получается, работы у создателей ещё непочатый край.

Кстати, после выхода Night Ops средний онлайн подскочил в несколько раз. Правда, до рекордов первых дней пока не дотягивает, да и оценки в Steam всё равно остаются смешанными.