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Gray Zone Warfare 30.04.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
5.2 118 оценок

Gray Zone Warfare получила патч 0.5.1.0: ИИ перестал "читать мысли", а убежище - требовать лишнего гринда

KoRnEr KoRnEr

После масштабного обновления Rogue Ops, которое перевело игру из пре-альфы в альфу, сообщество столкнулось с рядом проблем. Патч 0.5.1.0 призван их решить.

Gray Zone Warfare получит 370 модулей оружия и три опасные локации в обновлении Rogue Ops

Главное изменение касается искусственного интеллекта. Разработчики переработали систему обнаружения и отслеживания игроков:

  • враги больше не узнают точную позицию игрока после выстрела — звук даёт лишь приблизительное местоположение, и чем дальше источник, тем менее точна догадка;
  • ИИ перестал быть «телепатом»: противники не делятся мгновенно точными координатами, а полагаются на то, что реально могут собрать — выстрелы, крики товарищей и т.п.;
  • стелс стал стабильнее, фланкирование — реалистичнее, бой — сбалансированнее.

Также обновлены хитбоксы, поведение гранат, движение и реакция врагов, поведение в укрытиях.

Механика убежища, ставшая сердцем обновления 0.5, тоже доработана. Разработчики постарались убрать «ненужный гринд» и «рутинные действия»:

  • улучшены награды за сдачу материалов для убежища;
  • увеличен доход от продажи произведённых в убежище предметов;
  • задания по контрабанде стали прибыльнее;
  • скорректированы время производства и разборки;
  • уменьшены размер и вес некоторых стройматериалов для удобства переноски.

Патч включает более сотни исправлений. Среди них:

  • Анимации: застревание в анимации с телефоном, сломанная анимация при смене оружия, A-pose на экране выбора оперативника и др.
  • Аудио: пропадание звука после респавна, обрезанные реплики, наложение звуков радио и ТВ.
  • Геймплей: невозможность встать из положения лёжа при перегрузе, бесконечный таймер ремонта, повторное срабатывание растяжек и др.
  • Здоровье: неверные счётчики использования бинтов и пакетов крови, некорректное отображение урона.
  • Задания: блокировка заданий другими задачами, двойная сдача предметов, пропажа предметов заданий.
  • UI/управление: множество исправлений интерфейса, включая отображение FPS, приглашения в отряд, иконки предметов и т.д.
  • Графика: мерцание карты и UI при HDR, пиксельные эффекты ночного неба, исчезновение травы и др.
  • Оружие: нож иногда не наносил урон, магазин на 32 патрона не заряжался полностью, неверные патроны в ящиках UNLRA и др.
  • Мир: исправлены места, где игроки застревали, парящий лут, отсутствующие предметы и коллизии.

Разработчики отмечают, что работа над игрой продолжается, и обещают новые исправления и контент.

ПК 22 Трейлеры 17 Обновления 19
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