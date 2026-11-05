Gray Zone Warfare получила патч 0.5.1.0: ИИ перестал "читать мысли", а убежище - требовать лишнего гринда

После масштабного обновления Rogue Ops, которое перевело игру из пре-альфы в альфу, сообщество столкнулось с рядом проблем. Патч 0.5.1.0 призван их решить.
Главное изменение касается искусственного интеллекта. Разработчики переработали систему обнаружения и отслеживания игроков:
- враги больше не узнают точную позицию игрока после выстрела — звук даёт лишь приблизительное местоположение, и чем дальше источник, тем менее точна догадка;
- ИИ перестал быть «телепатом»: противники не делятся мгновенно точными координатами, а полагаются на то, что реально могут собрать — выстрелы, крики товарищей и т.п.;
- стелс стал стабильнее, фланкирование — реалистичнее, бой — сбалансированнее.
Также обновлены хитбоксы, поведение гранат, движение и реакция врагов, поведение в укрытиях.
Механика убежища, ставшая сердцем обновления 0.5, тоже доработана. Разработчики постарались убрать «ненужный гринд» и «рутинные действия»:
- улучшены награды за сдачу материалов для убежища;
- увеличен доход от продажи произведённых в убежище предметов;
- задания по контрабанде стали прибыльнее;
- скорректированы время производства и разборки;
- уменьшены размер и вес некоторых стройматериалов для удобства переноски.
Патч включает более сотни исправлений. Среди них:
- Анимации: застревание в анимации с телефоном, сломанная анимация при смене оружия, A-pose на экране выбора оперативника и др.
- Аудио: пропадание звука после респавна, обрезанные реплики, наложение звуков радио и ТВ.
- Геймплей: невозможность встать из положения лёжа при перегрузе, бесконечный таймер ремонта, повторное срабатывание растяжек и др.
- Здоровье: неверные счётчики использования бинтов и пакетов крови, некорректное отображение урона.
- Задания: блокировка заданий другими задачами, двойная сдача предметов, пропажа предметов заданий.
- UI/управление: множество исправлений интерфейса, включая отображение FPS, приглашения в отряд, иконки предметов и т.д.
- Графика: мерцание карты и UI при HDR, пиксельные эффекты ночного неба, исчезновение травы и др.
- Оружие: нож иногда не наносил урон, магазин на 32 патрона не заряжался полностью, неверные патроны в ящиках UNLRA и др.
- Мир: исправлены места, где игроки застревали, парящий лут, отсутствующие предметы и коллизии.
Разработчики отмечают, что работа над игрой продолжается, и обещают новые исправления и контент.
Обновы офигенные