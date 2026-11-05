Gray Zone Warfare получила патч 0.5.1.0: ИИ перестал "читать мысли", а убежище - требовать лишнего гринда

После масштабного обновления Rogue Ops, которое перевело игру из пре-альфы в альфу, сообщество столкнулось с рядом проблем. Патч 0.5.1.0 призван их решить.

Главное изменение касается искусственного интеллекта. Разработчики переработали систему обнаружения и отслеживания игроков:

враги больше не узнают точную позицию игрока после выстрела — звук даёт лишь приблизительное местоположение, и чем дальше источник, тем менее точна догадка;

ИИ перестал быть «телепатом»: противники не делятся мгновенно точными координатами, а полагаются на то, что реально могут собрать — выстрелы, крики товарищей и т.п.;

стелс стал стабильнее, фланкирование — реалистичнее, бой — сбалансированнее.

Также обновлены хитбоксы, поведение гранат, движение и реакция врагов, поведение в укрытиях.

Механика убежища, ставшая сердцем обновления 0.5, тоже доработана. Разработчики постарались убрать «ненужный гринд» и «рутинные действия»:

улучшены награды за сдачу материалов для убежища;

увеличен доход от продажи произведённых в убежище предметов;

задания по контрабанде стали прибыльнее;

скорректированы время производства и разборки;

уменьшены размер и вес некоторых стройматериалов для удобства переноски.

Патч включает более сотни исправлений. Среди них:

Анимации: застревание в анимации с телефоном, сломанная анимация при смене оружия, A-pose на экране выбора оперативника и др.

застревание в анимации с телефоном, сломанная анимация при смене оружия, A-pose на экране выбора оперативника и др. Аудио: пропадание звука после респавна, обрезанные реплики, наложение звуков радио и ТВ.

пропадание звука после респавна, обрезанные реплики, наложение звуков радио и ТВ. Геймплей: невозможность встать из положения лёжа при перегрузе, бесконечный таймер ремонта, повторное срабатывание растяжек и др.

невозможность встать из положения лёжа при перегрузе, бесконечный таймер ремонта, повторное срабатывание растяжек и др. Здоровье: неверные счётчики использования бинтов и пакетов крови, некорректное отображение урона.

неверные счётчики использования бинтов и пакетов крови, некорректное отображение урона. Задания: блокировка заданий другими задачами, двойная сдача предметов, пропажа предметов заданий.

блокировка заданий другими задачами, двойная сдача предметов, пропажа предметов заданий. UI/управление: множество исправлений интерфейса, включая отображение FPS, приглашения в отряд, иконки предметов и т.д.

множество исправлений интерфейса, включая отображение FPS, приглашения в отряд, иконки предметов и т.д. Графика: мерцание карты и UI при HDR, пиксельные эффекты ночного неба, исчезновение травы и др.

мерцание карты и UI при HDR, пиксельные эффекты ночного неба, исчезновение травы и др. Оружие: нож иногда не наносил урон, магазин на 32 патрона не заряжался полностью, неверные патроны в ящиках UNLRA и др.

нож иногда не наносил урон, магазин на 32 патрона не заряжался полностью, неверные патроны в ящиках UNLRA и др. Мир: исправлены места, где игроки застревали, парящий лут, отсутствующие предметы и коллизии.

Разработчики отмечают, что работа над игрой продолжается, и обещают новые исправления и контент.