Gray Zone Warfare получит 370 модулей оружия и три опасные локации в обновлении Rogue Ops

Разработчики Gray Zone Warfare готовят крупное обновление Rogue Ops (0.5), которое расширит арсенал, добавит новые задания и сделает исследование острова Ламанг опаснее. Игроков ждут три масштабные локации с четвёртым уровнем сложности, электронные замки, ловушки и головоломки, за которыми может скрываться ценная добыча.

Арсенал пополнится семью видами оружия: AUG, Benelli M4, G3, G36, FAMAS, UMP и Glock 18C. Кроме того, в игру добавят 370 модулей, шесть камуфляжей, 22 коллиматорных прицела и два увеличителя. Большинство новых образцов оружия нельзя будет просто приобрести у торговцев — их придётся искать непосредственно на острове, отправляясь в опасные экспедиции.

Изменения затронут и перестрелки. В Gray Zone Warfare вернётся эффект подавления огнём, который должен передавать напряжение под вражескими очередями, не превращая изображение на экране в сплошное размытие. Также разработчики пересмотрят воздействие боеприпасов: экспансивные и полуоболочечные пули будут наносить более серьёзные ранения, чем обычные и бронебойные.

Главными новыми точками интереса станут убежище Lakevale Sanctuary, военный исследовательский комплекс Northern Reach и радиообсерватория RLSL-1. Помимо них, остров пополнится дополнительными зданиями, руинами и подземными туннелями. Разработчики также улучшат освещение, облака и звуки шагов, внедрят поддержку HDR и добавят интерактивные записи с голосами.

Rogue Ops расширит систему заданий, контрактов и активностей, связанных с убежищем, контрабандой и охотой. При этом добыча станет реже, а стимуляторы и метки отслеживания больше нельзя будет покупать у торговцев — необходимые предметы придётся изготавливать самостоятельно.

Судя по описанию обновления, разработчики делают ставку не только на увеличение количества контента, но и на более осторожное исследование мира. Новые локации, ловушки и дефицит ценных ресурсов должны заставить игроков тщательнее готовиться к вылазкам и внимательнее оценивать риски.