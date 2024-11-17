Gray Zone Warfare получит своё первое крупное обновление Night Ops в конце ноября

Чешская инди-студия MADFINGER Games, стоящая за шутером Gray Zone Warfare, объявила дату выхода своего первого крупного обновления. Долгожданное обновление Night Ops выйдет 27 ноября.

Обновление Night Ops превращает остров Ламанг в Gray Zone Warfare в динамичное поле боя с новым циклом дня и ночи и тактическим снаряжением. Игроки адаптируются к ускоренному ритму дня и ночи 3:1, используя очки ночного видения (ПНВ), фонарики и лазерные прицелы для навигации и разработки стратегии в темноте, причем каждый инструмент требует навыков для освоения.

Улучшенный ИИ противника теперь адаптируется к изменяющимся условиям освещения — патрулирует, приседает и укрывается, чтобы слиться с окружением. Несмотря на то, что тактически осведомлены, зрение противника полагается исключительно на фонарики или окружающий свет, что делает их уязвимыми в темных областях.

Обновление Night Ops представляет 22 совершенно новых задания, некоторые из которых специально разработаны для ночного времени, каждое из которых предлагает новые игровые испытания и более глубокое погружение в историю острова Ламанг. Задания из первоначального выпуска также были доработаны, обеспечивая обновленный опыт, который будет радовать возвращающихся игроков.

Кроме того, игра получит многочисленные функции и корректировки качества жизни на основе отзывов сообщества, еще больше улучшая игровой процесс.