Gray Zone Warfare получит убежище и крафтинг в обновлении 0.5 - игрокам дадут собственный дом

Тактический шутер Gray Zone Warfare готовится к следующему крупному этапу развития. После масштабного патча 0.4 студия MADFINGER Games подтвердила: обновление 0.5 привнесёт в игру механику убежища и полноценный крафтинг.

Версия 0.4 уже серьёзно переработала основу проекта, добавив более 100 заданий, новые биомы и изменения в системе передвижения. По словам разработчиков, игра буквально ощущается по-новому. Однако на этом поддержка не заканчивается.

В 0.5 игроки смогут получить собственное пространство в мире Ламанга — место, которое можно будет развивать и настраивать. Убежище станет логичным продолжением фракционных баз и аванпостов, представленных ранее, а система крафтинга позволит не только находить и покупать снаряжение, но и создавать его из добытых ресурсов.

Пока неизвестно, будет ли убежище интегрировано в существующие базы или станет отдельной динамической зоной. В подобных проектах, таких как Escape from Tarkov или ARC Raiders, хаб служит безопасной точкой перед вылазками. Впрочем, Gray Zone Warfare уже не раз демонстрировала готовность переосмысливать привычные концепции, поэтому финальная реализация может удивить.