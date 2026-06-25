Gray Zone Warfare разошлась тиражом 1,5 миллионов копий и получила крупное PvP-обновление

Тактический MMOFPS Gray Zone Warfare продолжает набирать обороты: разработчики из MADFINGER Games сообщили о преодолении отметки в 1,5 миллиона проданных копий с апреля 2024 года и выпустили масштабное обновление 0.4.5.0.

Новый патч делает сильный акцент на PvP-часть игры. В частности, были расширены зоны конфликтов — теперь они достигают 400 метров вместо прежних 300, что меняет динамику столкновений между игроками и снижает преждевременное раскрытие позиций атакующих.

Также переработана система респавна: игроки, выигравшие PvP-стычки, получают больше времени для зачистки и лута, прежде чем противники смогут вернуться в зону боя. Это должно сделать перестрелки более напряжёнными и осмысленными.

Отдельно изменена система контроля точек: теперь фракции не могут мгновенно перехватывать боевые посты, введён 30-минутный кулдаун, чтобы снизить «перетягивание каната» между сторонами.

Помимо этого, добавлена функция совместного выполнения заданий (Task Sharing), а также поддержка DLSS 4.5 и ряд общих улучшений производительности и стабильности.

По словам разработчиков, обновление стало частью более широкой эволюции проекта, который после крупного апдейта 0.4 в марте заметно изменил подход к PvP и открытому миру.