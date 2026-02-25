Gray Zone Warfare смещает фокус: теперь это тактический шутер с открытым миром с упором на PVE

Студия MADFINGER Games обновила позиционирование Gray Zone Warfare в Steam. Отныне проект описывается как тактический шутер с открытым миром и «упором на PvE» (PvE-first). Это очередной этап эволюции игры, которая ранее прошла путь от экстракционного шутера до тактического MMOFPS.

Изначально Gray Zone Warfare выделялась свободой: без жёстких таймеров, с возможностью входить и выходить из мира по желанию, исследуя опасный регион Ламанга. Разработчики подчеркивали персистентность мира и глубокое погружение — игроки «живут» в нём, а не заходят в короткие рейды. Теперь формулировка стала ещё точнее: на первом плане — PvE, высокий риск и тактическая глубина.

По словам руководства студии, включая сооснователя Марека Рабаса, PvP остаётся важной частью игры и будет развиваться, но основной акцент смещается на противостояние с ИИ. Это не упрощает геймплей: напряжение сохраняется, а риск потерять снаряжение по-прежнему высок. Более того, режим «Совместных операций» с самого начала предлагал полностью PvE-ориентированный опыт.

Тренд на усиление PvE заметен и в других проектах: к примеру, Escape from Tarkov уже несколько лет поддерживает отдельный PvE-режим. На этом фоне новая идентичность Gray Zone Warfare выглядит логичным шагом — игра сочетает элементы милсима, выживания и песочницы, сохраняя при этом высокий порог сложности и атмосферу постоянной угрозы.