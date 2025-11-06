ЧАТ ИГРЫ
Gray Zone Warfare 30.04.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
5.3 104 оценки

Gray Zone Warfare совершает скачок: новый ИИ, реалистичная отдача и переход на Unreal Engine 5.5

Студия Madfinger Games выпустила масштабное обновление 0.3.5.0 для тактического шутера Gray Zone Warfare, которое стало результатом более четырёх месяцев кропотливой работы команды. Разработчики уверяют, что патч кардинально улучшает реализм, производительность и впечатления от игры как на PvP-, так и на PvE-серверах.

Главным нововведением стал переход на движок Unreal Engine 5.5. Он обеспечил заметный прирост плавности, особенно на ПК со средними и слабыми характеристиками. Потребление видеопамяти снизилось на 400 МБ, а оперативной — на 2 ГБ. Также оптимизация шейдеров и поддержка AMD FSR 4 позволили сократить просадки FPS. Для удобства игроков появилось встроенное бенчмарк-средство, автоматически подбирающее оптимальные графические настройки под конфигурацию системы.

ИИ в обновлении был полностью переработан. Боты теперь ведут себя как живые игроки: точность стрельбы, реакция и поведение зависят от дистанции, погодных условий, уровня здоровья, типа оружия и плотности огня. ИИ может прерывать прицеливание, перезаряжать оружие или скрываться, если игрок выходит из поля зрения, делая PvE-сражения более захватывающими.

Система отдачи и анимации оружия также претерпела серьёзные изменения. Отдача теперь рассчитывается по реальным физическим законам с учётом длины ствола, типа оружия, аксессуаров и позы игрока. Стрельба лёжа или с колена уменьшает отдачу, а в движении она усиливается. Анимации от первого лица стали плавнее, движения рук и оружия точнее реагируют на действия игрока, а звуковые эффекты выстрелов стали более объёмными и реалистичными.

Обновление добавило новую анимацию смерти от первого лица, улучшенную пробивную способность пуль, более смертельные попадания в голову, оптимизации мира и анимаций, а также новый регион серверов «Mainland China» для улучшения соединения. По данным Madfinger Games, патч исправил более 600 проблем, включая 120 вылетов и 70 технических ошибок, и содержит 10 значимых изменений по отзывам сообщества.

Gray Zone Warfare дебютировала в раннем доступе 30 апреля 2024 года, а версия 1.0 запланирована на осень 2027 года. Полный список изменений доступен в Steam, а стрим с презентацией обновления демонстрирует все нововведения в действии. Обновление 0.3.5.0 обещает сделать шутер более динамичным, реалистичным и погружающим в мир тактических сражений.

