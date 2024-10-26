Gray Zone Warfare станет хардкорнее с разрушаемыми ПНВ и анатомическими повреждениями

Разработчики тактического шутера Gray Zone Warfare раскрыли много полезного о предстоящем обновлении Night Ops. Чешская команда MADFINGER Games воздержалась от указания даты выхода патча. Ожидается, что он исправит множество проблем, выявленных во время первоначального выпуска, и приблизит Gray Zone Warfare к ее широко разрекламированному потенциалу.

Как следует из названия, главной особенностью предстоящего обновления Night Ops является добавление цикла день-ночь. Навигация по густым тропическим джунглям ночью — занятие не для слабонервных, даже с очками ночного видения.

MADFINGER надеется, что это обновление будет «сосредоточено на страхе перед снаряжением». Это также будет касаться экипированных инструментов. В следующем обновлении Gray Zone Warfare, если ваш шлем получит повреждение, он также может сломать ваши ПНВ.

В Gray Zone Warfare есть рабочий, но все еще небольшой выбор оружия, но разработчики работают над тем, чтобы это изменить. Обновление добавит новую винтовку АК-12 и карабин АКС-74У, а также АК-15, АК-19 и АК-308 (версии АК-12 под патроны 7,62x39 мм, 5,56x45 мм и 7,62x51 мм соответственно). Что касается личного оружия, вы получите пистолет Colt M1911.

Как новое, так и существующее оружие будет иметь характеристики прочности для компонентов, поэтому потрепанный АКМ, который вы нашли в стартовой деревне, придется заменить, как бы сильно вы его ни любили.

После многочисленных жалоб сообщества MADFINGER перебалансирует дробовики и 9-мм пистолеты, чтобы сделать их более эффективными на близком расстоянии. Это изменение окупится с новыми анатомическими повреждениями и баллистическими моделями.

Начиная с обновления Night Ops, когда пуля попадает в кого-то, ее траектория будет моделироваться через слои кожи, тканей и костей. Этот более детальный подход сделает определенные зоны попадания, такие как шея, гораздо более смертоносными и потребует от игроков большей осторожности, прежде чем смотреть в дуло вражеского дробовика.

MADFINGER также уделили немного внимания QoL. Скоро вы сможете осматривать предметы и модель своего персонажа в 3D, прежде чем отправляться на окончательную тактическую проверку. Вы также сможете выделять предметы в своем инвентаре по типу.

Аспект кооператива будет переработан, чтобы помочь сделать команды более эффективными, а также препятствовать гриферству. Люди в одном отряде могут делиться точками маршрута на карте для более эффективного планирования.

Если вы застрелите члена своей фракции, вы больше не сможете обыскать его тело, если он умрет. Это было серьезной проблемой в раннем доступе, когда некоторые игроки убивали своих, чтобы украсть их снаряжение.

MADFINGER также намекнула на будущую Rogue System, но пока не вдавался в подробности.