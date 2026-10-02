MADFINGER Games пообещала жёстче бороться с читерами в Gray Zone Warfare

Марек Рабас, генеральный директор и соучредитель MADFINGER Games, откровенно высказался о читерах в Gray Zone Warfare. По его словам, студия составляет подробный план по борьбе с ними, и главная цель — реагировать как можно быстрее.

«Мы не можем полностью искоренить мошенничество, но мы можем найти этих людей и выгнать их как можно скорее».

Рабас также отметил, что полностью устранить читеров в многопользовательской игре практически невозможно: это «как многоголовая гидра» — на месте уничтоженных появляются новые.

Проблема не уникальна для Gray Zone Warfare. Ранее Embark Studios (ARC Raiders) заявляла, что им приходится противостоять индустрии читов стоимостью $8,5 млрд, которую поддерживают миллионы умных мошенников. Единственный реалистичный путь — максимально быстрая реакция. Например, команда Team RICOCHET из Call of Duty способна банить читеров практически в реальном времени: сообщение во время матча — и нарушитель исчезает с табло ещё до конца игры.

У Gray Zone Warfare нет ресурсов Activision и такого же количества игроков, чтобы эффективно нейтрализовать злоумышленников. Это делает борьбу с читерами особенно трудной. Тем не менее, студия намерена действовать жёстче, и грядущее обновление 0.5 Rogue Ops должно стать одним из самых масштабных изменений в истории игры.

Автор материала отмечает, что как фанат он надеется на ускорение борьбы с читерами. Однако, будучи игроком, предпочитающим исключительно PvE, он признаёт, что для него эта проблема не так критична, как для тех, кто ориентирован на PvP.

MADFINGER Games признала остроту проблемы читеров в Gray Zone Warfare и пообещала ускорить реакцию на нарушителей. Полностью искоренить мошенничество не удастся, но студия намерена действовать по примеру крупных издателей — быстро находить и банить читеров.