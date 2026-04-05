Обновление Spearhead вывело Gray Zone Warfare в топ Steam по онлайну

Тактический шутер Gray Zone Warfare переживает новый всплеск популярности после выхода крупного обновления 0.4 Spearhead. Онлайн игры в Steam стремительно растёт и уже превысил отметку в 40 тысяч одновременных игроков — это лучший результат со времён релиза проекта в апреле 2024 года.

Обновление вышло 31 марта и стало самым масштабным апдейтом в истории игры. Разработчики из MADFINGER Games добавили большое количество контента, улучшили производительность и расширили игровые механики открытого тактического «песочницы».

Рост интереса игроков заметен не только по онлайну. На странице проекта в Steam за последние дни появилось более 1 850 положительных отзывов, тогда как количество негативных комментариев остаётся минимальным. Восстановлению популярности также помогли скидки на игру, кампания Twitch Drops и активная поддержка со стороны стримеров.

По данным Steam, на момент публикации новости Gray Zone Warfare обошла по количеству игроков сразу несколько известных проектов. Например, новый extraction-шутер Marathon от Bungie показывал около 30 тысяч игроков, Palworld — примерно 32 тысячи, а Elden Ring — около 39 тысяч пользователей одновременно.

При этом до лидеров платформы игре пока немного не хватает: Red Dead Redemption 2 удерживает примерно 45 тысяч игроков, Battlefield 6 — около 51 тысячи, а Call of Duty — более 52 тысяч.

В нише тактических песочниц и milsim-шутеров Gray Zone Warfare сейчас фактически остаётся без прямых конкурентов. По мнению игроков и критиков, обновление Spearhead значительно улучшило игру и показало её потенциал как одного из самых перспективных проектов в жанре.