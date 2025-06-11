Обновление Winds of War стало для Gray Zone Warfare настоящим прорывом - плюс 215 тысяч игроков за считанные дни

Обновление Winds of War стало для Gray Zone Warfare настоящим прорывом. Разработчики из Madfinger Games отчитались: после выхода патча игру пополнили более 215 тысяч новых пользователей, а интерес к проекту резко вырос на Twitch и YouTube.

Патч кардинально преобразил как PvP, так и PvE. На карте Ламанга появились боевые аванпосты и зоны конфликта между фракциями. Введены четыре новых вида оружия, свыше 80 модификаций, миномётные удары, новые боеприпасы и более 60 новых локаций. Также добавлена система «свой-чужой», улучшены механики урона, здоровья и отслеживания снаряжения.

В PvE теперь задания можно выполнять прямо на поле боя, появились кодовые сейфы и возможность ремонта оружия. Всё это делает игру глубже и богаче, чем в момент выхода в ранний доступ.

Madfinger Games также внедрила удобства — улучшено перетаскивание предметов, сортировка инвентаря и совместное использование статистики в отряде.