Разработчики Gray Zone Warfare рассказали о ближайших обновлениях после крупного патча Spearhead

Студия MADFINGER Games поделилась планами по дальнейшему развитию тактического шутера Gray Zone Warfare. После выхода масштабного обновления 0.4 под названием Spearhead разработчики готовят серию новых апдейтов, которые должны улучшить игровой процесс и учесть отзывы сообщества.

Spearhead, выпущенное в конце прошлого месяца, стало одним из крупнейших обновлений для игры. По словам авторов, патч существенно переработал практически все аспекты проекта — от механик до баланса, из-за чего многие игроки сравнивают текущую версию с совершенно новой игрой.

В новом видео разработчики рассказали, что в ближайших обновлениях появится система индикатора заметности игрока. Она позволит понять, насколько хорошо противники могут видеть или слышать персонажа, что особенно важно для тактического прохождения.

Также планируются изменения в поведении искусственного интеллекта. Небольшие локации получат корректировки для патрулирующих врагов, а на крупных точках интереса увеличится количество NPC, чтобы масштаб боёв соответствовал размерам территории. Дополнительно будет переработана сложность противников в разных регионах острова Ламанг.

Помимо этого, разработчики займутся доработкой системы заданий, внутриигровой экономики и торговцев. Эти изменения основаны на обратной связи от игроков, которая появилась после релиза обновления Spearhead и резкого роста аудитории проекта.

Для владельцев видеокарт NVIDIA также готовится техническое улучшение — поддержка технологии DLSS 4.5, релиз которой ожидается во втором квартале 2026 года.

Кроме того, MADFINGER Games планирует отметить вторую годовщину Gray Zone Warfare специальным внутриигровым событием для сообщества. Одновременно с этим игру собираются временно продавать со скидкой на официальном сайте.