Разработчиков Gray Zone Warfare обвинили в цензуре и сокрытии проблем с читерами

Создателей тактического шутера Gray Zone Warfare из чешской студии Madfinger Games уличили в попытках скрыть масштабную проблему с читерами путем удаления материалов контент-мейкеров. Игроки выражают недовольство как обилием нечестных пользователей в игре, так и жесткой политикой компании в отношении публикуемых материалов.

Ситуация обострилась после того, как 1 из блогеров под ником Fisherman Dave опубликовал видеоролик, демонстрирующий массовое уничтожение игроков прямо в стартовых лагерях. На записях было видно, как нарушители используют функции автоматического прицеливания и уничтожают десятки персонажей за секунды сразу после их возрождения, создавая горы трупов в безопасных зонах. Публикация данного материала на официальном субреддите игры привела к его быстрому удалению модераторами.

Представители студии Madfinger Games в лице комьюнити-менеджера под ником wery объяснили удаление тем, что подобные ролики рекламируют программное обеспечение для взлома. Автору запретили повторно выкладывать даже отредактированную версию видео без упоминания названий стороннего софта. Разработчики заявили, что показ подобных материалов создает ложное впечатление о повсеместности читерства в игре. В ответ на это блогер изучил лицензионное соглашение конечного пользователя Gray Zone Warfare, где обнаружил пункт, дающий авторам право удалять любые видеоматериалы через систему жалоб на авторские права, если на них запечатлен процесс хакинга или использования читов.

24 мая 2026 года блогер направил официальный запрос в службу поддержки разработчиков, чтобы прояснить позицию студии, однако ответ от руководителя отдела по работе с клиентами поступил лишь спустя 1 месяц. В полученном сообщении представители компании вновь сослались на ранее озвученные правила и отказались от дальнейшего обсуждения проблемы. По мнению контент-мейкера, такая политика направлена на искусственное создание положительного имиджа игры в ущерб информированию реальных покупателей.

Проблема оказалась актуальной и для более крупных авторов контента. Популярный стример SiNisterFPS, который в итоге решил отказаться от создания роликов по Gray Zone Warfare в пользу режима DMZ из Call of Duty, рассказал о регулярном преследовании со стороны читеров. По его словам, нарушители выслеживали его даже вне трансляций, убивали сквозь стены и открыто заявляли об использовании запрещенных программ. Попытки сообщить о нарушителях через специальный закрытый канал для авторов в Discord не привели к результату, и подозреваемые продолжали заходить на серверы спустя 2 недели после жалоб.

С аналогичными трудностями столкнулся и менеджер по работе с авторами контента в Madfinger Games, известный под ником TheDevildogGamer. Несмотря на официальное сотрудничество со студией, он также регулярно становился жертвой нечестных игроков на своих трансляциях, что подтверждает системный характер проблемы. Многие авторы признаются, что вынуждены полностью замалчивать тему читерства в своих обзорах, опасаясь блокировок каналов и потери партнерского статуса.

Специальный опрос среди участников сообщества на тему встреч с очевидными читерами собрал 430 голосов. Из них 30% игроков подтвердили, что регулярно сталкиваются с нарушителями, 39% ответили отрицательно, а остальные 31% затруднились ответить из-за отсутствия в игре системы повтора смерти или подробной информации о причинах гибели персонажа. Если исключить неопределившихся пользователей, то доля подтвердивших наличие читеров среди опрошенных составляет 43%.

На фоне этих проблем в игре наблюдается значительный отток аудитории. Несмотря на заявления разработчиков о продаже более 1.5 млн копий игры к апрелю 2026 года, текущий онлайн в Steam колеблется в районе от 3 000 до 8 000 активных пользователей в сутки. В знак протеста против действий авторов Fisherman Dave объявил о решении запросить возврат средств за игру, а перед уходом распродал все свое имущество и раздал 550 тыс. единиц внутриигровой валюты случайным новичкам.