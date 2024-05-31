Шутер Gray Zone Warfare достиг отметки в 900 тысяч проданных копий всего за месяц после релиза

Многопользовательский тактический шутер Gray Zone Warfare, разработанный студией Madfinger Games, продемонстрировал впечатляющие результаты продаж в первый месяц после выхода в ранний доступ Steam. С момента премьеры 30 апреля игра сумела привлечь внимание огромного числа геймеров, и, по последним данным, тираж Gray Zone Warfare уже достиг отметки в 900 тысяч проданных копий.

Успех игры стал очевиден практически сразу после релиза. Всего за четыре дня с момента выхода Gray Zone Warfare приобрели более 500 тысяч человек. И хотя в дальнейшем темпы продаж несколько снизились, разработчики уверенно приближаются к знаковой отметке в миллион проданных копий.

В Madfinger Games подчёркивают, что не собираются почивать на лаврах и планируют активно развивать и совершенствовать свой тактический шутер. В настоящий момент студия сосредоточена на оптимизации производительности игры и подготовке к выпуску очередного патча. Кроме того, в ближайшее время разработчики обещают поделиться планами по дальнейшему развитию проекта и выпуску крупных контентных обновлений.

Несмотря на впечатляющие продажи, Gray Zone Warfare пока что сохраняет смешанный рейтинг в Steam — игру рекомендует 68% покупателей. В отзывах геймеры жалуются на технические проблемы и недостаток контента, однако стоит учитывать, что разработка шутера ещё продолжается, и многие недочёты могут быть исправлены в будущих обновлениях.

Так или иначе, достижение отметки в 900 тысяч проданных копий за первый месяц является несомненным успехом для Gray Zone Warfare и свидетельствует о большом интересе игроков к тактическим онлайн-шутерам. Остаётся надеяться, что студия Madfinger Games сумеет оправдать ожидания покупателей и превратить свой проект в одну из самых популярных и захватывающих игр в жанре.