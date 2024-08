Создатели тактического шутера Gray Zone Warfare представят обновление с циклом дня и ночи на выставке gamescom 2024

Разработчики популярного тактического шутера Gray Zone Warfare анонсировали презентацию грядущего крупного обновления на выставке gamescom 2024.

Ключевое нововведение — динамическая смена дня и ночи — обещает не только визуальное разнообразие, но и кардинальные изменения в геймплее. Теперь бойцам придётся приспосабливаться к меняющимся условиям освещения, полагаясь на приборы ночного видения в тёмное время суток. Вдобавок к этому, искусственный интеллект противников получит серьёзный апгрейд: ИИ научится реагировать на смену дня и ночи.

И на этом список улучшений не заканчивается. В ответ на многочисленные запросы сообщества, команда Madfinger Games работает над оптимизацией игрового процесса. В частности, будет сокращено время ожидания прибытия вертолётов на посадочные зоны (LZ), что должно ускорить темп игры и снизить простои между активными фазами миссий. Помимо этого, арсенал игроков пополнится новыми видами оружия, хотя детали пока держатся в секрете.

Стоит отметить, что gamescom 2024, которая пройдёт с 21 по 25 августа в Кёльне, обещает быть весьма насыщенной, несмотря на отсутствие таких гигантов индустрии, как Sony и Nintendo. В частности, Xbox планирует привезти на выставку более 50 игр, среди которых будут представлены такие ожидаемые проекты, как Indiana Jones and the Great Circle, DOOM: The Dark Ages и Avowed.