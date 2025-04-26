Тактический шутер Gray Zone Warfare получит еще больше реализма, погружения и более 60 новых локаций

В последнем девлоге в Steam студия Madfinger Games рассказала подробности об обновлении Winds of War (0.3), которое дебютирует этой весной. Разработчики подготовили множество изменений, которые значительно расширят открытый мир Gray Zone Warfare.

Ламанг, вымышленный остров, на котором разворачивается конфликт, станет еще разнообразнее благодаря более чем 60 новым локациям - от ресторанов до маковых плантаций, радиостанции и ночного клуба. Каждая из этих локаций, как ожидается, предложит уникальную атмосферу и тактические возможности. Разработчики также обещают тонкие изменения в знакомых игрокам местах - новые препятствия, как ожидается, заставят адаптироваться и усилят погружение.

Также стоит исследовать игровой мир - в новых локациях исследователей ждут спрятанные сундуки с лутом, которые могут оказать реальное влияние на развитие персонажа (разработчики стремятся сделать исследование более полезным).

Одним из главных элементов обновления станут боевые аванпосты, разбросанные по всему острову, которые можно будет захватывать и удерживать. В режиме PvEvP они дадут преимущество фракциям: точку возрождения, торговцев и возможность пополнять запасы, не возвращаясь на базу. В версии PvE аванпосты станут совместными безопасными зонами.

Таких пунктов будет 36, которые делятся на малые и большие - последние будут сильнее обороняться и иметь большее стратегическое значение.

Среди крупных будут два специальных аванпоста, которые дадут доступ к таинственному торговцу по имени Стервятник. Этот NPC, связанный с черным рынком, будет предлагать снаряжение и оружие, собранное на поле боя - в том числе с павших игроков. Места, где вы сможете его встретить, будут периодически меняться.

Обновление также улучшит элементы геймплея, влияющие на погружение игрока - звуки окружающей среды были обновлены, чтобы отражать облачность или ветер, среди прочего. Изменения коснулись и поведения фауны - животные также будут реагировать на погоду и окружающую среду, что должно существенно повлиять на атмосферу.