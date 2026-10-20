Пропавший пилот, загадочный остров и детектив с вечной головной болью - представлен трейлер Graytail

Что скрывает затерянный остров посреди Тихого океана и почему расследование обычного исчезновения постепенно превращается в опасную игру с неизвестностью? В рамках презентации ID@Xbox Fall 2026 разработчики представили новый трейлер Graytail — детективного приключенческого экшена с необычной пиксельной графикой.

История начинается с исчезновения знаменитого пилота, следы которого обрываются где-то в Тихом океане. За расследование берётся частный детектив, страдающий от непрекращающейся головной боли. Компанию ему составляет дочь пропавшего лётчика, которая намерена выяснить, что произошло с её отцом.

Вооружившись тростью и оседлав мотоцикл, герои отправятся исследовать таинственный остров. Им предстоит искать улики, встречать подозрительных персонажей и постепенно раскрывать местные секреты. Однако чем глубже продвигается расследование, тем сложнее становится понять, кому можно доверять.

Graytail сочетает исследование, детективные элементы и динамичные столкновения в мире, выполненном в стилистике 2,5D с пиксельной графикой. Новый трейлер демонстрирует атмосферные локации, путешествия на мотоцикле и отдельные эпизоды игрового процесса.

Релиз Graytail запланирован на ноябрь 2027 года. Игра выйдет на PC в Steam и Xbox Series X|S.