Greak 2: Alliance of the Storms превратит метроидванию в кооперативное приключение для двух игроков

Navegante и Team17 представили Greak 2: Alliance of the Storms — продолжение приключенческого платформера Greak: Memories of Azur. Анонс состоялся на Future Games Show в рамках Gamescom 2026, где разработчики показали трейлер с фрагментами игрового процесса.

Вторая часть заметно расширит формулу оригинала: Greak 2: Alliance of the Storms сочетает элементы метроидвании с кооперативным прохождением для двух игроков. Каждый персонаж получит уникальные способности, необходимые для исследования мира и преодоления препятствий. Например, один герой сможет перемещаться через необычное желеобразное вещество, тогда как второй окажется неспособен это сделать.

Совместное прохождение будет доступно как по локальной сети, так и онлайн. При этом разработчики не забыли о любителях одиночной игры — Greak 2 можно будет пройти самостоятельно в специальном соло-режиме.

Оригинальная Greak: Memories of Azur вышла в 2021 году и представляла собой однопользовательский платформер-головоломку. В центре истории находились трое братьев и сестёр — Грик, Адара и Рейдел, которым пришлось объединиться, чтобы пережить вторжение.

Судя по трейлеру, Греак вернётся в продолжении вместе с остальными героями, однако подробности новой истории пока не раскрываются. На этот раз разработчики делают ставку на более масштабное приключение и взаимодействие между персонажами.

Greak 2: Alliance of the Storms выйдет в 2027 году на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.