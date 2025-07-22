Метроидванию Greak: Memories of Azur портировали на Android

Издатель Navegante выпустил мобильную версию приключенческого экшена Greak: Memories of Azur, но пока только для Android. Игра, вышедшая изначально на ПК и консолях в 2021 году, предлагает динамичный геймплей, ручную рисованную графику и оркестровый саундтрек.

В Greak: Memories of Azur игрок управляет тремя героями — Греком, Адарой и Рейделом, переключаясь между ними, чтобы использовать их уникальные навыки. Вместе им предстоит исследовать мир Азур, сражаться с врагами, решать головоломки и раскрывать тайны родной земли, охваченной нашествием Урлагов.