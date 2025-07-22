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Greak: Memories of Azur 17.08.2021
Адвенчура, Инди, Платформер
6.3 34 оценки

Метроидванию Greak: Memories of Azur портировали на Android

Solstice Solstice

Издатель Navegante выпустил мобильную версию приключенческого экшена Greak: Memories of Azur, но пока только для Android. Игра, вышедшая изначально на ПК и консолях в 2021 году, предлагает динамичный геймплей, ручную рисованную графику и оркестровый саундтрек.

В Greak: Memories of Azur игрок управляет тремя героями — Греком, Адарой и Рейделом, переключаясь между ними, чтобы использовать их уникальные навыки. Вместе им предстоит исследовать мир Азур, сражаться с врагами, решать головоломки и раскрывать тайны родной земли, охваченной нашествием Урлагов.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Антон Патриарх Логвинов

Так а че с постом то про Виталика и его любовника случилось? Че удалили-то?

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Ziyter7

А че, завидно стало?

Антон Патриарх Логвинов Ziyter7

Конечно, ты чё. А пост то почему испарился?

Ziyter7 Антон Патриарх Логвинов

Ну, пг вроде как сайт про игры, а не желтушная помойка про жизнь блогеров. Новость про озборна тоже дэпнули.