В ноябре выйдет головоломка Great God Grove, в которой нужно бросаться словами

Авторы забавного квеста Smile For Me из студии LimboLane объявили дату запуска своей следующей игры. Ею станет Great God Grove - приключенческая головоломка, в которой главный герой засасывает пузырьки с репликами персонажей с помощью своеобразного пылесоса-рупора.

В мире Great God Grove раз в поколение боги собираются в месте, чтобы отложить наступление апокалипсиса. Однако на этот раз бог общения поссорил нескольких небожителей между собой, а потом и вовсе исчез. Нет на месте и короля, который мог бы помирить богов. Поэтому судьба местных жителей теперь зависит от божественного курьера.

Протагонист носит с собой устройство, похожее на смесь пылесоса и рупора. С его помощью можно засасывать предметы и облака с репликами, а также выдувать их обратно, чтобы решать головоломки. Важные послания NPC пригодятся для выполнения их персональных квестов, а их теплые слова важно передавать богам, чтобы их подбодрить и остановить уничтожение мира. Всего для Great God Grove создали 60 героев.

Great God Grove стартует 15 ноября на ПК (Steam), Xbox Series и Nintendo Switch.