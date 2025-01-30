Frontier Foundry удалила защиту Denuvo из The Great War: Western Front - стратегии про Первую мировую войну

Как стало известно, сегодня для The Great War: Western Front вышло новое обновление, в котором разработчики удалили защиту Denuvo. Размер EXE-файла игры уменьшился на 270 МБ.

The Great War: Western Front - стратегия о Первой мировой войне от студии Petroglyph, создателей Command & Conquer Remastered и Star Wars: Empire at War. Действие игры происходит на Западном фронте 1914–1919 годов, где игрок примет на себя командование и внесет свой вклад в историю.

The Great War: Western Front доступна на PC.