Frontier Foundry удалила защиту Denuvo из The Great War: Western Front - стратегии про Первую мировую войну

Как стало известно, сегодня для The Great War: Western Front вышло новое обновление, в котором разработчики удалили защиту Denuvo. Размер EXE-файла игры уменьшился на 270 МБ.
The Great War: Western Front - стратегия о Первой мировой войне от студии Petroglyph, создателей Command & Conquer Remastered и Star Wars: Empire at War. Действие игры происходит на Западном фронте 1914–1919 годов, где игрок примет на себя командование и внесет свой вклад в историю.
The Great War: Western Front доступна на PC.
Через 2 года при смешанных отзывах
Слишком долго ждали они как по мне
Если видите что игра не зашла геймеров через год снять уже можно было бы
через 2 месяца снимать надо.
не, рано слишком
да и денуво(компания) не разрешает на 2 месяца, там контракт минимум полгода или год
ну полгода
Тебя сопля кто спрашивал
дырки слово не давали
приличный торрент такое г побрезгует выкладывать
Я подумал это тот квестик прикольный.
Эту даже народ вообще игру не помнили.
Я узнал про эту игру из-за удалении защиты денуво, лол.
Ты чё опрос проводил чудик
дырки слово не давали
Чё высираешь тогда свой понос
дырки слово не давали