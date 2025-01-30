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The Great War: Western Front 30.03.2023
Стратегия, RTS, Тактика
7.9 35 оценок

Frontier Foundry удалила защиту Denuvo из The Great War: Western Front - стратегии про Первую мировую войну

AceTheKing
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Как стало известно, сегодня для The Great War: Western Front вышло новое обновление, в котором разработчики удалили защиту Denuvo. Размер EXE-файла игры уменьшился на 270 МБ.

The Great War: Western Front - стратегия о Первой мировой войне от студии Petroglyph, создателей Command & Conquer Remastered и Star Wars: Empire at War. Действие игры происходит на Западном фронте 1914–1919 годов, где игрок примет на себя командование и внесет свой вклад в историю.

The Great War: Western Front доступна на PC.

3
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
My life is a game

Через 2 года при смешанных отзывах
Слишком долго ждали они как по мне
Если видите что игра не зашла геймеров через год снять уже можно было бы

1
jax baron

через 2 месяца снимать надо.

1
My life is a game jax baron

не, рано слишком
да и денуво(компания) не разрешает на 2 месяца, там контракт минимум полгода или год

-1
jax baron My life is a game

ну полгода

-1
Traha_Global jax baron

Тебя сопля кто спрашивал

0
jax baron Traha_Global

дырки слово не давали

0
OPen man

приличный торрент такое г побрезгует выкладывать

0
tvorog8088

Я подумал это тот квестик прикольный.

0
jax baron

Эту даже народ вообще игру не помнили.

-1
Бомбящий игрок

Я узнал про эту игру из-за удалении защиты денуво, лол.

9
Traha_Global

Ты чё опрос проводил чудик

0
jax baron Traha_Global

дырки слово не давали

-1
Traha_Global jax baron

Чё высираешь тогда свой понос

0
jax baron Traha_Global

дырки слово не давали

0