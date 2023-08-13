Стратегия The Great War: Western Front получила обновление с расширенной поддержкой моддинга с помощью редактора карт

Frontier Developments и разработчики Petroglyph (Command & Conquer: Remastered, Star Wars: Empire at War) приглашают игроков изменить дизайн полей сражений и создать новые истории, часть нового обновления эпической RTS о Первой мировой войне, The Great War: Western Front. Благодаря последнему обновлению, командиры получат дополнительный арсенал инструментов для моддинга, обеспечивающих идеальную песочницу для воссоздания окопной войны.
В рамках обновления, выпущенного 28 июня, игрокам был представлен начальный набор инструментов для моддинга, позволяющий им разрабатывать собственные кампании и 3D-активы с помощью преобразователя моделей, а также встроенный в игру менеджер модов, поддерживающий настраиваемые аудио, текстуры и модели. В свежем обновлении также представлены семь новых типов пехоты и три очень востребованных танка, в том числе культовый французский Saint-Chamond.
Обновление расширит поддержку модификаций за счет добавления редактора карт и редактора пользовательского интерфейса, что позволит командирам создавать уникальные поля сражений и получить еще больший контроль над Западным фронтом. В обновлении также будут представлены три новые карты Skirmish и Multiplayer, а также совершенно новая историческая миссия, созданная с использованием новых инструментов моддинга. В битве при Вими-Ридж, которая считается определяющим моментом для канадских войск во время войны, использовались катящиеся заграждения, развернутые для прикрытия наступающих войск, поскольку они продемонстрировали непоколебимую храбрость при захвате критической точки на Западном фронте.