Стратегия The Great War: Western Front получила обновление с расширенной поддержкой моддинга с помощью редактора карт

В этой игре вы окажетесь на Западном фронте в период с 1914 по 1919 годы. Ваша задача — взять на себя командование и оставить свой след в истории.

Выберите свою фракцию и приведите её к победе. Командуйте армиями в жестоких битвах в режиме реального времени и определяйте ход всей войны в пошаговом стратегическом режиме. Вы будете возводить укрепления и исследовать новые виды вооружения, такие как ядовитые газы и танки. Принимайте ключевые решения, которые могут серьезно повлиять на результаты боевых действий.

Игра уникальна своим подходом к сохранению состояния битв на фронте. Независимо от того, насколько далеко вы продвинулись, вы будете возвращаться на места прошлых сражений, которые сохраняют следы предыдущих столкновений.

Артиллерийские обстрелы оставляют за собой воронки, а окопы и траншеи остаются там, где их построил игрок. Бывшие прекрасные сельские пейзажи Франции теперь залиты кровью и покрыты следами танков. Кроме того, игрок будет сталкиваться с различными погодными условиями, такими как снег и дождь, которые оказывают влияние на эффективность применения артиллерии и скорость передвижения войск.

В игре необходимо продумывать свою стратегию, учитывая все условия битвы. Важно не только быть хорошим стратегом, но и уметь адаптироваться к изменяющимся условиям на поле битвы.