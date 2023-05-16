Стратегия в реальном времени о Первой мировой войне The Great War: Western Front получила хвалебный трейлер ©

Frontier Foundry и Petroglyph опубликовали хвалебный трейлер своей стратегии в реальном времени о Первой мировой войне The Great War: Western Front, которая уже доступна на ПК в Steam и Epic Games Store.

Кроме того, в период с 16 по 30 мая новые командиры могут воспользоваться распродажами в Steam, включая The Great War: Western Front, со скидкой 20 % от рекомендованной розничной цены в 34,99 долларов США и 20 % от рекомендуемой цены Victory Edition в 39,99 долларов США.

The Great War: Western Front предлагает игрокам возможность заново пережить или переосмыслить историю одного из самых важных конфликтов в истории, взяв на себя командование союзными войсками или центральными державами. Получив полный контроль над Западным фронтом в качестве командира театра военных действий и полевого командира, игроки должны будут принимать трудные решения как в пошаговой глобальной стратегии, так и в игровом процессе RTS, чтобы сохранить национальную волю своей фракции в захватывающей кампании, которая охватывает все время войны, и может быть продлен за пределы 1918 года в зависимости от их действий. На поле боя каждое решение склоняет чашу весов по скользящей шкале: от подавления ключевых огневых точек с помощью артиллерии и повышения их видимости с помощью наблюдательных аэростатов во время атаки, до проектирования детализированных сетей траншей, которые обеспечивают уникальные стратегические возможности как для атаки, так и для обороны.