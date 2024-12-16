Авторы GreedFall 2 о смешанных отзывах: "Критика была ожидаемой, теперь будем улучшать игру вместе с сообществом"

У GreedFall 2 дела пошли не по плану. В сентябре игра вышла в ранний доступ, но отзывы оказались так себе. Сами разработчики говорят, что были к этому готовы, и обещают всё исправить с помощью игроков.

Первым делом они взялись за крупное обновление 0.2. Там планируют улучшить и боевую систему, и интерфейс, и настройки персонажа, и даже оптимизацию подтянуть. Правда, работы много, поэтому всё будут добавлять постепенно. Ко всему прочему пришлось менять актрису озвучки главной героини — предыдущая не смогла продолжить работу. Теперь придётся перезаписывать абсолютно все реплики Альвиды заново, чтобы голос не менялся по ходу игры.

На момент написания новости в GreedFall 2 играет всего пять человек. Но разработчики не унывают и обещают в 2025 году сделать игру такой, какой её хотят видеть фанаты.