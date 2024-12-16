Авторы GreedFall 2 о смешанных отзывах: "Критика была ожидаемой, теперь будем улучшать игру вместе с сообществом"

У GreedFall 2 дела пошли не по плану. В сентябре игра вышла в ранний доступ, но отзывы оказались так себе. Сами разработчики говорят, что были к этому готовы, и обещают всё исправить с помощью игроков.
Первым делом они взялись за крупное обновление 0.2. Там планируют улучшить и боевую систему, и интерфейс, и настройки персонажа, и даже оптимизацию подтянуть. Правда, работы много, поэтому всё будут добавлять постепенно. Ко всему прочему пришлось менять актрису озвучки главной героини — предыдущая не смогла продолжить работу. Теперь придётся перезаписывать абсолютно все реплики Альвиды заново, чтобы голос не менялся по ходу игры.
На момент написания новости в GreedFall 2 играет всего пять человек. Но разработчики не унывают и обещают в 2025 году сделать игру такой, какой её хотят видеть фанаты.
Как по мне игра не плохая но пока ооооочень сырая.
" теперь будем улучшать игру вместе с сообществом "
Боже как весело и интересно.Настала эра недорелизов и зомбооптимизации.
Мы знали что сделали/делаем гЫвно. Но мы вам лохам его продадим)
Деньги за ранний доступ можно вернуть в любое время. В стим.
У Спайдеров все игры дешевое, поломанное гЫвно. Надеются на чудо только дураки)
Нельзя было раньше как бы с сообществом игру создавать, улучшать, разрабы в последнее время вообще смотрю не понимают что игроки хотят
а как понять если они никогда не увидят живого игрока в собственную игру, а будут платить бабки "блиновским от мира видеоигр" ради ориентации на аудиторию
А сразу нельзя нормально сделать?
Разделите пол гг! А то все смешано, мужики и бабы. И более красивых сделать, фигуристых. А то, выбрала девушку, а выглядит как мужик.
ранний доступ уже показатель...
ну если исправят свои косяки до релиза, то ладно