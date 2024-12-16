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об игре
GreedFall 2: The Dying World 24.09.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.9 132 оценки

Авторы GreedFall 2 о смешанных отзывах: "Критика была ожидаемой, теперь будем улучшать игру вместе с сообществом"

Lunersun
Новости

У GreedFall 2 дела пошли не по плану. В сентябре игра вышла в ранний доступ, но отзывы оказались так себе. Сами разработчики говорят, что были к этому готовы, и обещают всё исправить с помощью игроков.

Ранний доступ к GreedFall 2 оказался неудачным - жалуются в основном на ужасную боевую систему

Первым делом они взялись за крупное обновление 0.2. Там планируют улучшить и боевую систему, и интерфейс, и настройки персонажа, и даже оптимизацию подтянуть. Правда, работы много, поэтому всё будут добавлять постепенно. Ко всему прочему пришлось менять актрису озвучки главной героини — предыдущая не смогла продолжить работу. Теперь придётся перезаписывать абсолютно все реплики Альвиды заново, чтобы голос не менялся по ходу игры.

На момент написания новости в GreedFall 2 играет всего пять человек. Но разработчики не унывают и обещают в 2025 году сделать игру такой, какой её хотят видеть фанаты.

14
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Лобо

Как по мне игра не плохая но пока ооооочень сырая.

4
B e s i k

" теперь будем улучшать игру вместе с сообществом "

Боже как весело и интересно.Настала эра недорелизов и зомбооптимизации.

2
Шмоня Натанзон

Мы знали что сделали/делаем гЫвно. Но мы вам лохам его продадим)

1
Sion2

Деньги за ранний доступ можно вернуть в любое время. В стим.

1
Шмоня Натанзон Sion2

У Спайдеров все игры дешевое, поломанное гЫвно. Надеются на чудо только дураки)

-4
Денис Сидоров 5

Нельзя было раньше как бы с сообществом игру создавать, улучшать, разрабы в последнее время вообще смотрю не понимают что игроки хотят

1
Niko71790

а как понять если они никогда не увидят живого игрока в собственную игру, а будут платить бабки "блиновским от мира видеоигр" ради ориентации на аудиторию

0
ZER0 T0LERANCE
"Критика была ожидаемой, теперь будем улучшать игру вместе с сообществом"

А сразу нельзя нормально сделать?

1
Ceiv

Разделите пол гг! А то все смешано, мужики и бабы. И более красивых сделать, фигуристых. А то, выбрала девушку, а выглядит как мужик.

0
Niko71790

ранний доступ уже показатель...
ну если исправят свои косяки до релиза, то ладно

0