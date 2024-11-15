Авторы GreedFall 2: The Dying World отложили релиз крупного обновления

Разработчики GreedFall 2: The Dying World из студии Spiders сообщили, что первое крупное контентное обновление для игры выйдет позже, чем планировалось. Вместо осени дата релиза будет объявлена дополнительно.

Команда пояснила, что взяла время, чтобы учесть отзывы игроков и улучшить аспекты игры, востребованные сообществом. В предстоящем обновлении появится новый регион — Олима, Город Звёзд, а также новый компаньон с уникальными деревьями навыков. Будет добавлен хаб для сбора партии, серия квестов для компаньонов, региональные задания и новые элементы основного сюжета.

Кроме того, разработчики начнут улучшать боевую систему. Среди изменений — обновлённые анимации и более плавный игровой процесс, что станет лишь первым шагом в оптимизации.

Игра уже доступна на ПК через ранний доступ Steam, но в следующем году она также выйдет на Xbox Series X/S и PS5.