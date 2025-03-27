Авторы GreedFall 2: The Dying World выпустили трейлер к выходу первого крупного обновления

Долгожданное обновление 0.2 для GreedFall 2: The Dying World стало доступно для игроков и принесло в игру множество нововведений и улучшений. Одним из самых значимых добавлений является новый регион Олима, где игроки могут свободно бродить по улицам и домам, выполнять новые квесты и раскрывать дополнительные события, что значительно расширяет игровой мир.

Кроме того, в игру была добавлена новая спутница — Сафия из Альянса Моста, которая станет доступна после прохождения сюжета. Она является атакующим бойцом дальнего боя и окажет поддержку в сражениях. Игроки также могут использовать свой корабль, Хаб, для взаимодействия с компаньонами, настройки снаряжения и возвращения к уже посещённым локациям.

Важные изменения коснулись и боевой системы. Улучшены анимации, искусственный интеллект противников, тактические возможности и интерфейс. Появились новые виды оружия и деревья навыков, а максимальный уровень был повышен до 30. Также, для игроков, которые хотят изменить стиль игры, был введён расходный материал Respec, который позволяет пересобрать персонажа.

Обновление также добавляет новые квесты, систему маскировки, улучшенный интерфейс и исправления множества ошибок, включая проблемы с анимациями, взаимодействием с компаньонами и исправление багов в квестах. Теперь игроки смогут насладиться более плавным и стабильным игровым процессом.

GreedFall 2: The Dying World продолжает активно развиваться и радует своих поклонников новым контентом. Игра доступна на ПК, а в будущем также выйдет на Xbox Series X/S и PS5.