Авторы GreedFall 2: The Dying World выпустили трейлер к выходу первого крупного обновления

Долгожданное обновление 0.2 для GreedFall 2: The Dying World стало доступно для игроков и принесло в игру множество нововведений и улучшений. Одним из самых значимых добавлений является новый регион Олима, где игроки могут свободно бродить по улицам и домам, выполнять новые квесты и раскрывать дополнительные события, что значительно расширяет игровой мир.
Кроме того, в игру была добавлена новая спутница — Сафия из Альянса Моста, которая станет доступна после прохождения сюжета. Она является атакующим бойцом дальнего боя и окажет поддержку в сражениях. Игроки также могут использовать свой корабль, Хаб, для взаимодействия с компаньонами, настройки снаряжения и возвращения к уже посещённым локациям.
Важные изменения коснулись и боевой системы. Улучшены анимации, искусственный интеллект противников, тактические возможности и интерфейс. Появились новые виды оружия и деревья навыков, а максимальный уровень был повышен до 30. Также, для игроков, которые хотят изменить стиль игры, был введён расходный материал Respec, который позволяет пересобрать персонажа.
Обновление также добавляет новые квесты, систему маскировки, улучшенный интерфейс и исправления множества ошибок, включая проблемы с анимациями, взаимодействием с компаньонами и исправление багов в квестах. Теперь игроки смогут насладиться более плавным и стабильным игровым процессом.
GreedFall 2: The Dying World продолжает активно развиваться и радует своих поклонников новым контентом. Игра доступна на ПК, а в будущем также выйдет на Xbox Series X/S и PS5.
Зачем? Это ведь одиночная сюжетная игра, что там делать после финала?
Ну в игре несколько концовок. Типо реиграбельность...
Возможно, там есть НГ+ и для 100% ачивок надо её пройти, как предположение.
Так она доступна будет НЕ после финала, а после прохождения сюжета в текущей версии игры... Финала в игре нет сейчас. Сюжет игры не доделан. Это ранний доступ.
нет спасибо от этого я воздержусь
Лучше сразу 2.0 ждать...
Как и в первой части хрен пойми что за оружие у тебя сейчас,в инвентарь надо лезть...странное решение, из воздуха дубину создать
Притом в другой их игре Bound By Flame меч висел в ножнах за спиной, редко подобное вижу, сходу только ведьмака 3 припомню, в остальных рпг оружие либо в руках, либо в полметре за спиной летает.
А что все девок добавляют? Их там и так пруд пруди. Дайте мужика нормального компаньона. Желательно офигенного танка.
Если честно как будто поезд уже давно уехал и этой игре уже ничего не поможет.
Да.
Так а игра до финала доведена или опять ждать продолжения?
какого лять финала если это рд?
А что за агрессия, я что обязан помнить, что она год в "рд" ? (если это ранний доступ) Если BG3 было в раннем доступе 5 лет, то это наверно на 10 затянется:D