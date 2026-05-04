Для Greedfall: The Dying World вышло обновление 1.3 вместе с DLC "Черная месса Перена"

Для Greedfall: The Dying World стало доступно обновление 1.3 на PS5, ПК и Xbox Series X/S. Согласно официальным примечаниям, оно добавляет квест DLC «Чёрная месса», а также улучшает прицеливание в бою, исправляет проблемы с компаньонами в пересекающихся столкновениях, устраняет множество ошибок в квестах и ​​журнале, а также исключает сбой, связанный с выгрузкой уровня.

Кроме того, патч исправляет проблемы с позиционированием NPC, наложением анимации и обновляет значки пользовательского интерфейса.

Краткое описание обновления