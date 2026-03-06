Гакан на грани гибели: представлен сюжетный трейлер GreedFall: The Dying World

Студия Spiders представила сюжетный трейлер ролевой игры GreedFall: The Dying World — приквела к GreedFall. События разворачиваются на континенте Гакан, разорённом эпидемией Малихора и охваченном борьбой амбициозных фракций.

История начинается за три года до оригинальной игры. Главным героем становится уроженец острова Тир-Фради, которого насильно увозят на континент. Его единственная мечта — вернуться домой, однако вскоре он оказывается втянут в опасный заговор, способный изменить судьбу всего региона.

Разработчики делают акцент на свободе выбора: решения игрока будут напрямую влиять на развитие событий. Продвигаться к цели можно разными путями — искать союзников и вести переговоры, действовать скрытно или решать проблемы силой.

Релиз версии 1.0 на PC состоится 10 марта, а на консолях игра выйдет 12 марта.