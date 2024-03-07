GreedFall 2: The Dying World предложит больше романтических отношений, а также возможное появление знакомых персонажей

Следующая большая ролевая игра от Spiders, GreedFall 2: The Dying World, возможно, самая амбициозная. Действие игры разворачивается три года спустя, и в центре внимания оказывается уроженец Тир Фради, которого насильно отправили на старый континент Гакан, когда болезни и войны разрывают мир на части. Однако поклонники первой игры могут рассчитывать на некоторые связи.

В новом сообщении в Steam разработчик подтвердил, что вы встретите "некоторых знакомых персонажей" - например, Мевв, которая выступала в роли духовной наставницы всех жителей Тир-Фради, — и даже услышите "некоторые события и элементы, происходившие в первом опусе". Это не будет основной темой сюжета, но возможны некоторые эпизоды.

Хотя в GreedFall 2 появятся новые компаньоны, игроки по-прежнему смогут вступать в романтические отношения. Spiders подтвердила, что у игроков будет "больше возможностей", чем в GreedFall, из-за большего количества компаньонов, но не хочет ничего спойлерить. Хотя компания не смогла подтвердить, как долго продлится ранний доступ, она отметила, что цена будет ниже, чем при выходе релизной версии.

GreedFall 2: The Dying World выходит в ранний доступ для PC этим летом, но также появится на Xbox Series X/S и PS5.