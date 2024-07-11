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GreedFall 2: The Dying World 24.09.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.1 89 оценок

GreedFall 2: The Dying World выйдет в раннем доступе в конце сентября

butcher69
Новости

GreedFall II: The Dying World, продолжение ролевой игры с открытым миром от Spiders, выходит в ранний доступ на ПК 24 сентября в Steam, а затем состоится полноценный релиз на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

В этой новой главе истории, действие которой разворачивается за три года до событий первой игры, вы не играете за Де Сарде.

В этот раз вы - уроженец Тир Фради, изгнанный с родного острова и отправленный на континент Гакан, родину колонистов. Вам предстоит выжить в этом охваченном войной и чумой мире, где различные фракции борются за власть.

Ваша цель: обрести свободу, используя дипломатию, хитрость, силу и помощь союзников. Вам нужно остановить амбициозные планы одного человека, которые могут привести к гибели континента и вашего острова.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
R47

ЛЕТОМ (в конце сентября)

4
Лицо со шрамом

Бабьим летом

1
Nematoda97

"Вам нужно остановить амбициозные планы одного человека, которые могут привести к гибели континента и вашего острова."

Я хоть убей не пойму смысла такого нагнетания в ПРИКВЕЛЕ. Я вам может проспойлерю, но континент и остров будут в полном порядке, вне зависимости от вашего выбора, всего хорошего.

4