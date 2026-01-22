GreedFall II: The Dying World покинет ранний доступ 12 марта

Экшен-RPG GreedFall II: The Dying World официально выйдет из раннего доступа 12 марта и станет доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC в Steam. Об этом сообщили издатель Nacon и студия Spiders. Напомним, в раннем доступе на PC игра находилась с 24 сентября 2024 года.

События GreedFall II разворачиваются за три года до истории оригинала. На этот раз игрокам предстоит взять на себя роль уроженца Тир-Фради, насильно увезенного с родного острова на континент Гакане — разоренный войнами, политическими интригами и чумой Маликора. В этом жестоком мире герой пытается вернуть свободу и контроль над собственной судьбой, балансируя между интересами враждующих фракций.

Игроков ждет исследование нового региона вселенной GreedFall: от величественной Олимы, города звезд Альянса Моста, до опасных берегов Уксантиса. Важную роль вновь играют союзники — с ними можно развивать отношения, выполнять личные квесты и даже заводить романы. Напарников разрешается настраивать и напрямую контролировать в бою.

Разработчики делают акцент на глубокой ролевой системе, где каждый выбор имеет последствия, а путь к цели можно проложить через дипломатию, манипуляции, скрытность или открытую силу.