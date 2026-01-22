GreedFall II: The Dying World покинет ранний доступ 12 марта

Экшен-RPG GreedFall II: The Dying World официально выйдет из раннего доступа 12 марта и станет доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC в Steam. Об этом сообщили издатель Nacon и студия Spiders. Напомним, в раннем доступе на PC игра находилась с 24 сентября 2024 года.
События GreedFall II разворачиваются за три года до истории оригинала. На этот раз игрокам предстоит взять на себя роль уроженца Тир-Фради, насильно увезенного с родного острова на континент Гакане — разоренный войнами, политическими интригами и чумой Маликора. В этом жестоком мире герой пытается вернуть свободу и контроль над собственной судьбой, балансируя между интересами враждующих фракций.
Игроков ждет исследование нового региона вселенной GreedFall: от величественной Олимы, города звезд Альянса Моста, до опасных берегов Уксантиса. Важную роль вновь играют союзники — с ними можно развивать отношения, выполнять личные квесты и даже заводить романы. Напарников разрешается настраивать и напрямую контролировать в бою.
Разработчики делают акцент на глубокой ролевой системе, где каждый выбор имеет последствия, а путь к цели можно проложить через дипломатию, манипуляции, скрытность или открытую силу.
Вообщем выпускать одиночную игру без контента в раннем доступе было настолько отвратительной идеей. Да неужели ??? 🧐 Проект был мертв с самого старта их гениальной идеи и что мы видим в конце они просто выпустят обрубок и все . Все из планы по поддержке и обновлении игры умерли в 1 день выхода они думали что игру купят миллионы раз и все будут ставить положительные оценки и писать жду следующего обновления пожалуйста .Что в итоге продажи низкие игра пустая у них недавно был патч 0.3 вроде и все уже релиз скоро где 0.4 и тд и тп . Просто поняли что смысла нет стараться над трупом.
Это как так? Недавно была версия 0.2 а тут уже фул релиз? Эх, боюсь сырая будет до жути =(
Не зря я решил первую перепройти
12 марта выходит Toxic Commando так что это игра останется не замеченной
разные аудитории чел, тем более, что эта игра уже вышла по сути, её купить можно щас, можно было купить месяц назад
Ну и ладно, может посмотрим.
Первая была таким себе середнячком с плюсами. у ранней версии 2ой части ужасные отзывы
и что там изменилось, чтобы выставлять фуллпрайс? я об игре ничё не слышал с момента выпуска в раннем доступе
какие обновы там, чтобы требовать х2 цену?