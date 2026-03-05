GreedFall: The Dying World предложит режимы Производительность и Качество, ориентированные на 60 и 30 к/с

По мере приближения к релизу GreedFall: The Dying World на консолях 12 марта, технический директор Вильфрид Малле раскрыл целевые показатели производительности игры на различных платформах. В интервью GamingBolt Малле подтвердил, что версии для PS5 и Xbox Series X будут иметь режимы «Производительность» и «Качество». В то время как режим «Производительность» будет ориентирован на обеспечение частоты кадров 60 к/с, режим «Качество» будет направлен на качество изображения с целевым показателем 30 к/с.

Маллет также рассказал, что из-за менее мощного оборудования Xbox Series S, эта версия GreedFall: The Dying World получила особое внимание со стороны разработчиков из Spiders. Студия смогла использовать свой опыт разработки Steelrising для этой платформы.

Оптимизация игры для нескольких платформ всегда сложна, и Xbox Series S, естественно, получила особое внимание. Тем не менее, мы уже получили солидный опыт работы с этой консолью во время разработки Steelrising. Поэтому мы знали, какие корректировки нужно внести, чтобы предложить игрокам наилучший опыт.

Что касается более технических аспектов, Маллет также отметил, что Spiders смогли «в полной мере использовать» архитектуру хранения данных на PS5 и Xbox Series X/S благодаря технологии аппаратного ускорения декомпрессии, предлагаемой обеими платформами. Порты для Xbox также выиграли от архитектуры Velocity, обеспечивающей более плавную и быструю передачу данных для обеспечения высокого качества игрового мира и его текстур.

Мы в полной мере воспользовались преимуществами быстрых архитектур хранения данных, как на SSD PS5 (с аппаратной декомпрессией, в частности, Kraken), так и на архитектуре Velocity на стороне Xbox. Это позволило нам передавать больше данных и значительно повысить качество и разнообразие текстур без ущерба для времени загрузки.

Что касается Nintendo Switch 2, Маллет признал, что у студии пока нет планов по портированию, по крайней мере, на данный момент. Однако портирование возможно на техническом уровне. Тем не менее, в данный момент Spiders заняты подготовкой к выходу игр для PS5 и Xbox Series X/S.

В прошлом месяце Spiders выпустили трейлер GreedFall: The Dying World, демонстрирующий красоту основного места действия — Гакена.