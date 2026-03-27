Компания Nacon намерена продать студию Spiders (Greedfall, Steelrising) после внутренних трудностей

Последствия плохого финансового состояния Nacon продолжаются. Несколько дней назад группа объявила о реструктуризации студий Spiders, Kylotonn и Cyanide по решению суда, но теперь стало известно, что французский издатель намерен продать парижскую студию, создавшую недавнюю Greedfall 2.

Как ранее сообщало издание Origami, сотрудники Spiders были проинформированы о скором объявлении тендера на продажу студии. Вскоре после этого назначенные судом управляющие опубликовали объявление, в котором указывалось, что заинтересованные компании должны подать свои предложения до 14 апреля 2026 года.

Эта продажа происходит в напряжённый для Nacon период, отмеченный финансовыми трудностями и процедурами банкротства, затрагивающими некоторые подразделения группы, включая Nacon Tech (которая, как сообщается, также ищет покупателя). В этом контексте продажа Spiders, по-видимому, является решением, направленным на оптимизацию структуры и переориентацию деятельности.

Основанная в Париже, компания Spiders прославилась амбициозными ролевыми играми класса AA, в частности, Greedfall, разработанной в сотрудничестве с Focus Entertainment. На момент приобретения Spiders, казалось, была обречена на светлое будущее, реализовав масштабные проекты, такие как Steelrising и, совсем недавно, Greedfall 2. Однако после приобретения ситуация, похоже, осложнилась. По данным Origami, разработка Greedfall 2 столкнулась с рядом трудностей, а другой лицензионный проект, известный под кодовым названием «Dark», был, как сообщается, отменен в 2025 году.

По имеющимся данным, студия работает над новым проектом на стадии подготовки, который, возможно, будет использован для привлечения будущих покупателей. Остаётся вопрос: какая компания сможет приобрести студию, специализирующуюся на AA RPG, в 2026 году? Учитывая недавние проблемы индустрии и то, что сектор AA находится между двумя мирами (AAA и инди-игры), это далеко не гарантировано, даже несмотря на то, что студия доказала свой талант в вышеупомянутых проектах.