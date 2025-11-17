Крупное обновление для GreedFall 2 добавляет новый регион, компаньона, фоторежим и вносит существенные исправления

Патч 0.3 для GreedFall 2: The Dying World представляет собой значительное обновление, расширяя игру новым городом Перен, расширенными возможностями создания персонажей и долгожданным фоторежимом. Игроки также получают доступ к новому компаньону по имени Тилл, чей оборонительный стиль боя добавляет дополнительный уровень тактической глубины. Обновление включает новые файлы сохранения, которые позволяют игрокам пропускать предыдущие главы сюжета и сразу переходить к новой области.

Помимо этих нововведений, обновление 0.3 представляет игровые профили, расширенные возможности крафта, переработанную систему брони и ряд улучшений, повышающих качество игры. Патч исправляет длинный список ошибок в заданиях, окружении, бою, анимации, интерфейсе и производительности, что делает его одним из самых масштабных обновлений, которые игра получила в раннем доступе.

GreedFall 2: The Dying World — приквел к игре в жанре экшен-ролевой игры, разработанный студией Spiders, в котором игроки берут на себя роль уроженца Тир-Фради, перенесённого на Старый континент Гакан. Версия раннего доступа вышла 24 сентября 2024 года на ПК в Steam, а полноценный релиз версии 1.0 запланирован на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в 2026 году.