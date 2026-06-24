Nacon говорит об обновлениях GreedFall, но бывшие авторы называют это невозможным

Ситуация вокруг GreedFall: The Dying World становится всё сложнее. Хотя издатель Nacon уверяет, что игра продолжит получать обновления, бывшие сотрудники Spiders утверждают: реальная поддержка проекта может быть практически невозможной.

Приквел вышел после раннего доступа, но получил сдержанные оценки и не стал большим хитом. Уже через месяц после релиза студия Spiders была закрыта на фоне финансовых проблем Nacon, а издатель забрал пострелизную поддержку себе.

Однако, по словам экс-разработчика, у Nacon нет специалистов, которые умеют работать с внутренними инструментами студии и движком Silk Engine. Это ставит под сомнение не только исправление багов, но и выпуск нового контента.

Бывшие сотрудники также заявляют, что команды разработки GreedFall больше не существует, а обещания о будущих обновлениях могут быть лишь попыткой успокоить игроков.

Дополнительный скандал вызвали обвинения в использовании генеративного ИИ для перевода игры на финальном этапе разработки. После закрытия Spiders разработчики даже призвали фанатов бойкотировать проект, открыто обвинив Nacon в уничтожении студии.