Новые подробности о GreedFall 2: The Dying World появятся в начале 2024 года

Ролевая игра GreedFall от Spiders 2019 года — это то, что можно назвать необработанным алмазом — игра, в которой, конечно, были свои проблемы, но, тем не менее, она очень понравилась тем, кто в нее играл. Естественно, когда в прошлом году была анонсирована GreedFall 2: The Dying World, эта новость была встречена с большим ажиотажем. Но поскольку с момента анонса игры прошло уже больше года, многие начинают задаваться вопросом, когда мы услышим больше новостей об этой ролевой игре.

Судя по всему, это будет довольно скоро. Отвечая на этот же вопрос фаната в Твиттере, Spiders подтвердили, что поделятся обновленной информацией о GreedFall 2 «в первые пару месяцев 2024 года». Что именно это повлечет за собой, еще неизвестно — предположительно, правильное раскрытие игрового процесса, но можем ли мы также ожидать объявления конкретной даты выпуска, учитывая, что официально релиз игры запланирован на 2024 год? В любом случае, похоже, нам не придется долго ждать.

GreedFall 2: The Dying World будет доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК.