Новый ролик Greedfall 2: The Dying World раскрывает удивительные изменения в боевой системе

Greedfall 2: The Dying World — это продолжение игры, которая удивила игроков своим уникальным миром и глубоким сюжетом. В новой части студия Spiders вносит изменения в боевую систему, вдохновленные классической игрой Dragon Age: Origins. Игроки смогут останавливать время во время боя, анализировать ситуацию и планировать действия, что добавляет игре тактическое измерение.

Взяв на себя роль сверхъестественно одаренного уроженца племени Йехт Фради, игроки получат возможность познакомиться с увлекательными персонажами, исследовать лабиринты лесов и принимать решения, которые повлияют на дальнейший ход истории. Новая боевая система даже в альфа-версии выглядит очень многообещающе.

Расширенные навыки персонажа, такие как ядовитые лозы, останавливающие врагов, и мощные атаки, теперь потребуют от игроков стратегического планирования. Изменение стиля игрового процесса призвано отличить Greedfall 2 от других динамичных экшенов и придать ей уникальный характер старой школы.