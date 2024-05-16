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GreedFall 2: The Dying World Лето 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.1 74 оценки

Новый ролик Greedfall 2: The Dying World раскрывает удивительные изменения в боевой системе

monk70
Новости

Greedfall 2: The Dying World — это продолжение игры, которая удивила игроков своим уникальным миром и глубоким сюжетом. В новой части студия Spiders вносит изменения в боевую систему, вдохновленные классической игрой Dragon Age: Origins. Игроки смогут останавливать время во время боя, анализировать ситуацию и планировать действия, что добавляет игре тактическое измерение.

Взяв на себя роль сверхъестественно одаренного уроженца племени Йехт Фради, игроки получат возможность познакомиться с увлекательными персонажами, исследовать лабиринты лесов и принимать решения, которые повлияют на дальнейший ход истории. Новая боевая система даже в альфа-версии выглядит очень многообещающе.

Расширенные навыки персонажа, такие как ядовитые лозы, останавливающие врагов, и мощные атаки, теперь потребуют от игроков стратегического планирования. Изменение стиля игрового процесса призвано отличить Greedfall 2 от других динамичных экшенов и придать ей уникальный характер старой школы.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Lucrise

а ну круто. теперь больше не хочу в это играть.

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Lis-tyan

Эээ... серьезно? Боевка как в первой ДА?.. А... Зачем?.. Мда... А я так надеялась...

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