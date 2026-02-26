Новый трейлер GreedFall: The Dying World демонстрирует разнообразные локации

NACON и студия Spiders представили новый видеоролик, демонстрирующий разнообразные локации для исследования в сюжетной RPG GreedFall: The Dying World. Трейлер также сопровождается главной темой игры под названием «From Another World», написанной известным композитором Оливье Деривьером (Dying Light: The Beast, A Plague Tale: Requiem) и исполненной Линдой Олах.

Откройте для себя некоторые из основных локаций игры:

Тир Фраде: Этот пышный остров изобилует древними сокровищами и таинственными существами, он пропитан духовностью и магическими явлениями. Этот регион предлагает разнообразные ландшафты для исследования: леса, пещеры, деревни, шахты...

Тиния: Это довольно засушливая страна, богатая минералами, а также древними руинами и храмами. Правлением страны руководит фракция «Мостовой Альянс», обладающая неоспоримой военной мощью и технологическим и научным превосходством.

Олима: Этот небольшой город является ключевым местом в Тинии, где учёные проводят обширные исследования. Его прозвали Городом Звезд в честь гигантской обсерватории, возвышающейся над ним.

Уксантис: Остров, известный своей недоступностью из-за сильных течений, окружающих его, Уксантис является родиной Наутов, гильдии, господствующей на морях и единственной, освоившей морские путешествия. Именно здесь строятся их корабли.

Перен: Бывшая столица астрийской цивилизации, город теперь управляется Торговой Конгрегацией. Перен, отмеченный эпидемией Малихора, таинственной чумой, свирепствующей на континенте Гакане, также является ареной многочисленных политических интриг.

В настоящее время GreedFall: The Dying World доступна в раннем доступе на ПК (Steam), а окончательная версия игры выйдет на ПК 10 марта, а на PlayStation 5 и Xbox Series X|S — 12 марта 2026 года.