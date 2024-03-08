Обнародована дорожная карта раннего доступа GreedFall 2: The Dying World

GreedFall 2: The Dying World — это амбициозное продолжение ролевой игры Spiders, вышедшей в 2019 году, которая выйдет в раннем доступе этим летом. Хотя выяснилось, что игроки могут пройти всё начало игры, в новом посте Steam было изложено, чего ожидать (а также представлен предварительный план контента).

Игроки могут исследовать три региона — Тир Фради (предположительно, небольшая часть до насильственного перемещения), Тинию и Уксантис. Доступны редактор персонажа и различные наборы навыков, а также новые региональные квесты и подземелья, которые «предлагают вам новые возможности взаимодействия с некоторыми персонажами, а также добавляют элементы к существующей истории и знаниям». Вы также встретите первых спутников.

На протяжении раннего доступа Spiders будут добавлять новые регионы, компаньонов, локальные и основные квесты, навыки, параметры настройки и многое другое. Разработчики также стремятся исправить проблемы и сбалансировать или дополнить текущий контент. Другие функции, такие как фоторежим, появятся позже. В целом фанаты могут рассчитывать на 30 процентов впечатлений от финальной игры.

Ранний доступ GreedFall 2: The Dying World стартует этим летом для ПК, версии для PS5 и Xbox Series X/S также находятся в разработке.