Первое большое обновление GreedFall 2: The Dying World выйдет 27 марта

Студия Spiders готовит первое крупное обновление для раннего доступа игры GreedFall 2: The Dying World, которое выйдет 27 марта. Оно добавит город Олима, нового компаньона Сафию и, самое главное, Хаб – ключевую зону для игроков.

Новый корабль-хаб будет доступен из любой точки мира (кроме подземелий). В нем можно отдохнуть, управлять инвентарем, настраивать экипировку и навыки партии, а также быстро перемещаться по ранее изученным локациям. Кроме того, в хабе можно наблюдать за спутниками, что поможет лучше понять их мотивы и получить намеки на будущие квесты.

В будущем Spiders планирует расширять функционал хаба: добавят возможность встречать спасенных NPC, получать послания и закупаться материалами.

GreedFall 2: The Dying World пока вышла в раннем доступе только на ПК, но позже выйдет на PS5 и Xbox Series X/S.