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GreedFall 2: The Dying World 24.09.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.9 136 оценок

Первое большое обновление GreedFall 2: The Dying World выйдет 27 марта

butcher69 butcher69

Студия Spiders готовит первое крупное обновление для раннего доступа игры GreedFall 2: The Dying World, которое выйдет 27 марта. Оно добавит город Олима, нового компаньона Сафию и, самое главное, Хаб – ключевую зону для игроков.

Новый корабль-хаб будет доступен из любой точки мира (кроме подземелий). В нем можно отдохнуть, управлять инвентарем, настраивать экипировку и навыки партии, а также быстро перемещаться по ранее изученным локациям. Кроме того, в хабе можно наблюдать за спутниками, что поможет лучше понять их мотивы и получить намеки на будущие квесты.

В будущем Spiders планирует расширять функционал хаба: добавят возможность встречать спасенных NPC, получать послания и закупаться материалами.

GreedFall 2: The Dying World пока вышла в раннем доступе только на ПК, но позже выйдет на PS5 и Xbox Series X/S.

0
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Anton Shvyrkov

Я уж и забыл про неё...

5
Samson o

Вот когда она вся выйдет, тогда и поговорим.

4
sa1958

Хорошо.

2
Кей Овальд

Это всё ещё ранний доступ, так что пофиг.

1
Lazy Mutton

Честно говоря, давно надеюсь, что Spiders рано или поздно выпустят высокобюджетный проект. Особенно учитывая, что Bioware самоустранились и освободили нишу, в которые пауки постоянно метят.

Но, видимо, не в ближайшие лет 5.

0