Ранняя версия GreedFall 2 будет содержать 20 часов контента, а на релизе игроков ждёт уже 60 часов

Этим летом разработчики из студии Spiders планируют выпустить полноценное продолжение ролевого экшена GreedFall. Сиквел игры с подзаголовком The Dying World будет доступен в рамках раннего доступа только на ПК, и игрокам будет чем заняться в этой ранней версии. По словам авторов проекта, на прохождение этой версии может уйти около 20 часов реального времени, и этот показатель значительно вырастет с полноценным релизом.

В недавнем разговоре с журналистами студия Spiders подтвердила, что версия GreedFall 2: The Dying World в раннем доступе не будет включать весь запланированный контент. На данном этапе авторам удалось реализовать лишь 30% задуманного наполнения. Прежде чем добавить остальной контент, разработчики хотят убедиться в качестве созданного материала и получить отзывы от игроков.

Исходя из мнения игроков, авторы хотят определить направление развития GreedFall 2: The Dying World. Это поможет команде улучшить многие игровые системы и механики, планомерно совершенствуя все аспекты игры. В ходе раннего доступа игра будет постепенно получать новые задания, локации, механики, спутников и способности персонажа. В финальной версии игры можно будет ожидать контента на 60+ часов прохождения.