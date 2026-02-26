Раскрыты детали расширенного издания GreedFall: The Dying World для PlayStation 5

Японский издатель 3goo и компания Nacon поделились новыми подробностями о выпуске ролевой игры GreedFall: The Dying World на консоли PlayStation 5. Сегодня, 26 февраля 2026 года, разработчики из студии Spiders официально представили состав расширенного издания и бонусы за предварительный заказ. Релиз проекта намечен на 19 марта 2026 года.

Покупатели расширенной версии получат доступ к игре на 48 часов раньше официального выхода. В состав этого издания включен набор Peren's Black Mass Pack, который добавляет в игру тематический наряд и 1 дополнительный квест. Также владельцы получат набор Art Pack, состоящий из цифрового артбука и официального саундтрека.

Для игроков, оформивших предварительный заказ, предусмотрены дополнительные внутриигровые бонусы. Они получат 2 уникальных костюма, среди которых одежда торговой гильдии и наряд фракции навтов. Разработчики уточнили, что эти элементы экипировки смогут носить как главный герой, так и члены его отряда.