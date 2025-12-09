Разработчики GreedFall 2: The Dying World убирают цифру 2 в названии; дата выхода станет известна в январе

Этот год, безусловно, выдался удачным для GreedFall 2: The Dying World от Spiders, особенно после её неудовлетворительного дебюта в раннем доступе в сентябре 2024 года. В июле команды аниматоров и риггинга были вынуждены сократить штат, но в RPG появились новые регионы и задания, а также была полностью переработана боевая система.

Как было объявлено в публикации в сообществе Steam, посвящённой прошедшему году, разработчик посчитал название «иногда немного сбивающим с толку, поскольку технически игра не является сиквелом». Поскольку требовалось «внести немного краски», в будущем игра будет называться просто GreedFall: The Dying World.

Игра по-прежнему находится во вселенной GreedFall, поэтому вы найдёте в ней всё, что вам нравится, от лора до самого сюжета.

Конечно, это ещё не всё: Spiders готовит «важное объявление» к дате релиза, а более подробная информация появится в январе 2026 года. Учитывая задержки с выходом обновлений контента для улучшения игры в целом и то, что ещё предстоит сделать, будет интересно увидеть, чем всё это закончится, особенно если разработчики хотят избежать более напряжённой второй половины года.

GreedFall 2: The Dying World доступна на ПК в раннем доступе Steam, но также выйдет на Xbox Series X/S и PS5.