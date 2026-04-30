GreedFall: The Dying World 24.09.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
194 оценки

Разработчики GreedFall призвали бойкотировать свои игры после закрытия студии Spiders

IKarasik IKarasik

Французская студия Spiders, известная по серии GreedFall, оказалась в центре громкого скандала после объявления о ликвидации. На фоне закрытия разработчики выступили с резким заявлением, в котором обвинили материнскую компанию Nacon в преднамеренном доведении студии до краха — и неожиданно призвали игроков бойкотировать собственные проекты.

Официально причиной ликвидации названы финансовые трудности и отсутствие инвесторов. Однако, по словам сотрудников, ситуация была иной: они утверждают, что руководство Nacon игнорировало предупреждения о проблемах и не предпринимало попыток спасти студию. Более того, после покупки Spiders в 2019 году компания фактически превратила её в зависимое подразделение, лишённое финансовой самостоятельности.

Разработчики заявляют, что студия не получала роялти с продаж своих игр, а все доходы контролировались материнской структурой. В результате Spiders, по их словам, существовала лишь формально и могла быть закрыта в любой момент по решению руководства.

Последним проектом команды стала GreedFall: The Dying World — приквел оригинальной игры, вышедшей в 2019 году. Ранее также сообщалось об отмене ещё одного проекта, а теперь стало известно, что и судьба будущего дополнения к The Dying World остаётся неопределённой.

На фоне происходящего разработчики сделали необычный шаг — они призвали игроков отказаться от покупки их игр. Причина в том, что сотрудники не получают дохода от продаж, а деньги идут напрямую Nacon. Таким образом, по их мнению, покупка игр лишь поддерживает компанию, ответственную за закрытие студии.

При этом авторы подчёркивают, что не выступают против самих игроков и надеются, что их проекты всё же будут оценены по достоинству. Однако они не хотят, чтобы прибыль от этих игр досталась тем, кого считают виновными в уничтожении студии.

Mystic_Fox

Выпустили парашу и ноют, причём боёвку вообще видимо за пару месяцев склепали решив косплей на экспедицию 33 сделать

SexyNetharion

Челы 20 лет почти делали проходняк и посредственность. Сказали бы спасибо, что продержались в индустрии так . Тут скоро мастодонты типа биоварей и убейсовта нафиг никому не нужны станут, после 1-2 провалов. А у спайдеров не было резких провалов. У них просто стабильно выходила только каловая а.

InSerrt

Вот так идёт планомерное истребление студий. В начале берут "под крыло", а потом уничтожают под корень.

Dop Dopov

А зачем покупать игори конторы, которой уже нет? Первомайская шутка что ли?

TILL0910

Nacon:

- Алло.

Spiders:

- Не могу сейчас разговаривать, мы будем призывать бойкотировать ваши го...ноигры.

Nacon:

- Но вы же сами их для нас разрабатывали.

Spiders:

- Ничего не слышу из-за бойкота. Всё, пока.

