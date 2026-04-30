Разработчики GreedFall призвали бойкотировать свои игры после закрытия студии Spiders

Французская студия Spiders, известная по серии GreedFall, оказалась в центре громкого скандала после объявления о ликвидации. На фоне закрытия разработчики выступили с резким заявлением, в котором обвинили материнскую компанию Nacon в преднамеренном доведении студии до краха — и неожиданно призвали игроков бойкотировать собственные проекты.
Официально причиной ликвидации названы финансовые трудности и отсутствие инвесторов. Однако, по словам сотрудников, ситуация была иной: они утверждают, что руководство Nacon игнорировало предупреждения о проблемах и не предпринимало попыток спасти студию. Более того, после покупки Spiders в 2019 году компания фактически превратила её в зависимое подразделение, лишённое финансовой самостоятельности.
Разработчики заявляют, что студия не получала роялти с продаж своих игр, а все доходы контролировались материнской структурой. В результате Spiders, по их словам, существовала лишь формально и могла быть закрыта в любой момент по решению руководства.
Последним проектом команды стала GreedFall: The Dying World — приквел оригинальной игры, вышедшей в 2019 году. Ранее также сообщалось об отмене ещё одного проекта, а теперь стало известно, что и судьба будущего дополнения к The Dying World остаётся неопределённой.
На фоне происходящего разработчики сделали необычный шаг — они призвали игроков отказаться от покупки их игр. Причина в том, что сотрудники не получают дохода от продаж, а деньги идут напрямую Nacon. Таким образом, по их мнению, покупка игр лишь поддерживает компанию, ответственную за закрытие студии.
При этом авторы подчёркивают, что не выступают против самих игроков и надеются, что их проекты всё же будут оценены по достоинству. Однако они не хотят, чтобы прибыль от этих игр досталась тем, кого считают виновными в уничтожении студии.
Выпустили парашу и ноют, причём боёвку вообще видимо за пару месяцев склепали решив косплей на экспедицию 33 сделать
Челы 20 лет почти делали проходняк и посредственность. Сказали бы спасибо, что продержались в индустрии так . Тут скоро мастодонты типа биоварей и убейсовта нафиг никому не нужны станут, после 1-2 провалов. А у спайдеров не было резких провалов. У них просто стабильно выходила только каловая а.
Вот так идёт планомерное истребление студий. В начале берут "под крыло", а потом уничтожают под корень.
А зачем покупать игори конторы, которой уже нет? Первомайская шутка что ли?
Nacon:
- Алло.
Spiders:
- Не могу сейчас разговаривать, мы будем призывать бойкотировать ваши го...ноигры.
Nacon:
- Но вы же сами их для нас разрабатывали.
Spiders:
- Ничего не слышу из-за бойкота. Всё, пока.