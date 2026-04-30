Разработчики GreedFall призвали бойкотировать свои игры после закрытия студии Spiders

Французская студия Spiders, известная по серии GreedFall, оказалась в центре громкого скандала после объявления о ликвидации. На фоне закрытия разработчики выступили с резким заявлением, в котором обвинили материнскую компанию Nacon в преднамеренном доведении студии до краха — и неожиданно призвали игроков бойкотировать собственные проекты.

Официально причиной ликвидации названы финансовые трудности и отсутствие инвесторов. Однако, по словам сотрудников, ситуация была иной: они утверждают, что руководство Nacon игнорировало предупреждения о проблемах и не предпринимало попыток спасти студию. Более того, после покупки Spiders в 2019 году компания фактически превратила её в зависимое подразделение, лишённое финансовой самостоятельности.

Разработчики заявляют, что студия не получала роялти с продаж своих игр, а все доходы контролировались материнской структурой. В результате Spiders, по их словам, существовала лишь формально и могла быть закрыта в любой момент по решению руководства.

Последним проектом команды стала GreedFall: The Dying World — приквел оригинальной игры, вышедшей в 2019 году. Ранее также сообщалось об отмене ещё одного проекта, а теперь стало известно, что и судьба будущего дополнения к The Dying World остаётся неопределённой.

На фоне происходящего разработчики сделали необычный шаг — они призвали игроков отказаться от покупки их игр. Причина в том, что сотрудники не получают дохода от продаж, а деньги идут напрямую Nacon. Таким образом, по их мнению, покупка игр лишь поддерживает компанию, ответственную за закрытие студии.

При этом авторы подчёркивают, что не выступают против самих игроков и надеются, что их проекты всё же будут оценены по достоинству. Однако они не хотят, чтобы прибыль от этих игр досталась тем, кого считают виновными в уничтожении студии.