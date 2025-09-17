Релиз большого обновления для GreedFall 2: The Dying World запланирован на 17 ноября

Несмотря на серьезные организационные сложности, французы из Spiders Studio продолжают заниматься развитием своей РПГ Greedfall II: The Dying World, которая вот уже почти год доступна в Steam в рамках раннего доступа. Как итог, 17 ноября состоится релиз самого масштабного обновления для Greedfall II.

В обращении к игрокам разработчики рассказали о своих дальнейших шагах и поделились планами по полноценному выпуску игры. Что ждет геймеров: новый регион, новый талант, фоторежим, улучшенная боевая система, улучшенная графика и исправление технических ошибок Кроме того, в игре появится новый компаньон, способный помочь игроку в выполнении миссий.

Разработчики также подтвердили, что GreedFall 2: The Dying World покинет ранний доступ в 2026 году и тогда же станет доступна для PS5 и Xbox Series, хотя точной даты релиза пока не называют.

Greedfall 2 — это продолжение получившей сдержанную популярность игры 2019 года. Сиквел получила неоднозначные отзывы из-за противоречивой механики, технических проблем и недостаточного контента.