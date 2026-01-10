Ролевая игра GreedFall: The Dying World получила возрастной рейтинг ESRB для консолей

GreedFall: The Dying World получила официальный рейтинг от ESRB для платформ PlayStation 5 и Xbox Series, что является важным шагом на пути к её окончательному релизу на консолях. В списке подтверждается рейтинг T (для подростков) и включает описания контента, касающиеся крови, нецензурной лексики, откровенных тем, употребления алкоголя и насилия.

Классификация ESRB применяется к версиям игры для Windows PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Хотя сам рейтинг не подтверждает конкретную дату запуска, он представляет собой стандартный этап, обычно завершаемый ближе к готовности к релизу. В результате появление рейтингов для консолей указывает на то, что подготовка к полному релизу продолжается.

Студия Spiders подтвердила, что полноценный релиз версии 1.0 игры GreedFall The Dying World запланирован на конец 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Студия также сообщила, что в конце этого месяца запланирован крупный анонс State of the World, на котором, как ожидается, будут представлены дополнительные подробности о сроках запуска на консолях и приоритетах разработки.