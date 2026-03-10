Ролевая игра GreedFall: The Dying World вышла на ПК и консолях

NACON и студия Spiders объявили о выходе сюжетной RPG GreedFall: The Dying World на ПК (Steam), а также для всех владельцев цифрового Deluxe-издания на консолях. В новом видеоролике, продолжительностью менее двух минут, игрокам будет показано все, что им нужно знать. Официальный релиз игры на PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоится в этот четверг, 12 марта.
Сюжет GreedFall: The Dying World разворачивается за три года до событий первой части. Старый континент Гакане находится в агонии, опустошённый таинственной болезнью и непрекращающимися конфликтами. Вырванный со своего родного острова Тир Фрадее и взятый в плен, вы должны пройти через этот мир враждующих фракций, чтобы вернуть себе свободу. Используйте хитрость, дипломатию или бой, исследуйте обширные земли и заключайте союзы с компаньонами, которые могут стать друзьями, возлюбленными или соперниками. Ваши решения определят ход вашего приключения и решат судьбу двух миров.
Почему-то мне кажется, что это Масс Эффект?
Ладно, надеюсь хоть сюжет там не такой предсказуемый как в первой игре.
вузуал не плохо но боевка все портит
Первую прошёл на релизе, средняя напрягал бэктрекинг. Эту опробую на следующей неделе
Ладно, жду настоящего выхода. первая хоть и откровенный середняк, а понравилась, душевная.
Первую надо будет добить на подсолнух.
Второй в зеленом не видно.