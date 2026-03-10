Ролевая игра GreedFall: The Dying World вышла на ПК и консолях

NACON и студия Spiders объявили о выходе сюжетной RPG GreedFall: The Dying World на ПК (Steam), а также для всех владельцев цифрового Deluxe-издания на консолях. В новом видеоролике, продолжительностью менее двух минут, игрокам будет показано все, что им нужно знать. Официальный релиз игры на PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоится в этот четверг, 12 марта.

Сюжет GreedFall: The Dying World разворачивается за три года до событий первой части. Старый континент Гакане находится в агонии, опустошённый таинственной болезнью и непрекращающимися конфликтами. Вырванный со своего родного острова Тир Фрадее и взятый в плен, вы должны пройти через этот мир враждующих фракций, чтобы вернуть себе свободу. Используйте хитрость, дипломатию или бой, исследуйте обширные земли и заключайте союзы с компаньонами, которые могут стать друзьями, возлюбленными или соперниками. Ваши решения определят ход вашего приключения и решат судьбу двух миров.