'' Сложность Greedfall 2: The Dying World можно будет настраивать по своему усмотрению ''

Greedfall, вышедшая в 2019 году, по сути, является экшен-РПГ со сложной боевкой. В Greedfall 2, по словам генерального директора студии Spiders, разработчики сосредоточились на том, чтобы можно было настроить параметры сложности, учитывая, что в первой игре многим игрокам не понравились бои.

В беседе с PCGamesN генеральный директор студии Джеанн Руссо рассказала, что они добавили различные ползунки, чтобы игрок сам мог влиять на сложность, и даже сделали возможность стать почти неуязвимым, если он этого захочет:

Мы поняли, что часть наших игроков не очень то любит сражения, поэтому у нас есть система, которая позволяет играть как обычно, но мы также работаем над добавлением системы сложности при помощи различных ползунков, чтобы вы могли наносить больше урона или накапливать больше хит-поинтов, вплоть до того, чтобы стать почти неуязвимым.

В Greedfall 2 можно будет использовать эти ползунки сложности и для NPC-компаньонов главного героя, повышая их силу или ослабляя монстров. Впрочем, можно и усложнить ролевую игру, если вы хотите получить большее испытание, чем обычно. Обе аудитории будут удовлетворены.

Мы позволим игрокам самим выбирать уровень сложности. Кому это интересно? Если они хотят пройти игру так, как она была задумана, они не будут трогать ползунки. Если же игрок просто захочет подстроить все под себя, он сможет это сделать.

Более того, теперь в Greedfall 2 можно стать пацифистом, избегая многих сражений и пытаясь убедить врагов отпустить вас без боя путем дипломатии. Руссо приводит пример: оказав помощь NPC, например, дав ему зелье, этот же персонаж может вернуться спустя какое-то время и переубедить главаря фракции, к которой он принадлежит и которая хочет напасть на протагониста, не делать этого, тем самым избежав битвы из-за оказанной ему помощи. В Greedfall 2 вы всегда сможете поговорить с людьми и применить дипломатию, чтобы избежать битвы, но по понятным причинам не сможете сделать то же самое с монстрами.

Глава студии Spiders также высказалась по поводу дебатов о добавлении уровней сложности в souls-like игры. По ее мнению, игроки и так постоянно страдают в реальной жизни, а страданий в играх можно избежать. Ее игра делает упор на повествование и другие элементы, поэтому бои не являются главным приоритетом, и после первой Greedfall у них получилась хорошая souls-like игра.

Greedfall 2 появится в раннем доступе в Steam в течение лета и пробудет в таком виде примерно около года.