Создатели GreedFall 2 подробнее рассказали о Мостовом Альянсе

Разработчики Spiders приглашают всех игроков GreedFall заново открыть для себя чудеса Мостового Альянса в новой записи блога. Движимые жаждой знаний, они торжественно возвращаются в GreedFall 2: The Dying World.

Мостовой Альянс образован тремя странами, объединёнными под одним знаменем: Тинеей, Фраксией и Морсинией. Он был создан 200 лет назад, чтобы противостоять постоянно растущему религиозному империализму Телемы, с которым они воевали веками. Их столица — Аль-Саад, где находятся Совет Альянса и самые престижные университеты.

Создание альянса оказалось благом: достигнутое ими экономическое, культурное и военное превосходство превратило их в одно из самых могущественных государств на континенте. Альянс находится на переднем крае технологий, что ставит его в равные условия с религиозной экспансионисткой Телемой, наутами с их уникальными мореходными традициями и Конгрегацией торговцев.

Стремясь расширить свои знания, они стали первой нацией, обосновавшейся на Тир-Фради после неудачной попытки Конгрегации, и основали город Хикмет.

Теперь ходят слухи о существовании маргинальной, но растущей фракции внутри Альянса. Империалистическая по своей природе, уставшая от войны, опустошающей их родину веками, эта фракция стремится построить Мостовую Империю. Стремясь к созданию единой империи, управляющей как континентом, так и островами, они не остановятся ни перед чем ради достижения своих целей.

События GreedFall 2 начинаются за 3 года до приключений Де Сардета. Если раньше у вас была возможность исследовать таинственный остров Тир-Фради, то теперь вы играете за туземца, увезённого на зловещий континент.

Поскольку мир опустошён войной и изуродован Малихорами, вам предстоит использовать дипломатию, хитрость и боевые искусства, а также помощь новых союзников, чтобы вернуть себе свободу и положить конец завоевательным амбициям одного человека.